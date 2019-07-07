Курган Дружбы стал местом памяти героизму и мужеству борцов с фашизмом

Там, где почти 80 лет назад пролегали партизанские тропы, объединились отряды из России, Беларуси и Латвии, чтобы положить начало формированию "железного кулака" партизанского края против гитлеровских оккупантов.

Сейчас Курган Дружбы занимает три лесные поляны, разделенные речкой и сумрачным еловым лесом. К бессмертному мемориалу героизма и мужества партизан проложены три аллеи: из России - кленовая, из Беларуси - березовая, из Латвии - липовая, а земля для мемориала привезена в здешние места еще во второй половине прошлого века с могил партизан и воинов Красной армии, с мест гибели Александра Матросова и Клавдии Назаровой, Леонида Голикова и Марии Порываевой и многих других героев Великой Отечественной войны.

В этот воскресный день - 7 июля - на стыке трех государств и проходила 60-я международная встреча фронтовиков, партизан и подпольщиков трех государств. Она началась с возложения цветов и венков к памятнику комсомолке-разведчице Марии Пынто на территории России, а затем к монументу героям-комсомольцам деревни Прошки на белорусской земле.

Слова приветствия направил участникам встречи и российский президент. Владимир Путин подчеркнул важную роль объединения фронтовиков, участников подполья и партизанского движения, представителей добровольческих, волонтерских организаций, патриотических клубов. "Они призваны нести высокую миссию - сохранять связь времен, воспитывать в подрастающем поколении бережное отношение к непреходящим духовным, нравственным ценностям, к героическим страницам нашей общей истории", - заявил глава государства.

Курган Дружбы стал местом памяти, символом единения и братства трех народов, подчеркнул на встрече ветеранов председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев. "Мы хотим, чтобы с каждым годом народная память крепла о тех событиях и пережитом людском горе. Все это для того, чтобы в будущем не допустить войны", - подчеркнул Шерстнев. А губернатор Псковской области Михаил Ведерников, слова которого тоже приводит БЕЛТА, акцентировал внимание участников слета на том, что именно эти края "стали символом народного героизма, олицетворением праведной мести, человеческой гордости, самопожертвования и жесткого сопротивления".

Никто не забыт и ничто не забыто. По итогам минувшей войны, напомнил губернатор, за самоотверженность и героизм более 311 тысяч партизан были награждены орденами и медалями, 248 человек получили звание Героя Советского Союза. "При этом половину наград - 144 тысяч - получили бойцы, которые сражались на территории Беларуси. Братья белорусы внесли колоссальный вклад в общую победу, и мы, россияне, этого никогда не забудем", - добавил Ведероников.

А время безжалостно стремится вперед, напоминая о быстротекущей жизни. С каждым годом становится все меньше в живых ветеранов - участников встречи на славном Кургане. Среди тех, кто приехал в этом году на юбилейную встречу, был 93-летний Николай Сушков из Полоцка. "Еще когда после войны служил в армии, приезжал сюда вместе со своими однополчанами. Позже стал приезжать с сыновьями: молодежи не просто важно здесь быть, а необходимо знать о том, кто и как воевал", - уверен Сушков. Солидарен с ним и Владимир Дащенок - один из постоянных участников торжеств на границе Беларуси, России и Латвии, который в 17-летнем возрасте ушел в партизаны.

В завершение памятной встречи руководство Псковской и Витебской областей передали корзину с цветами латвийской стороне для возложения к монументу Герою Советского Союза Иманту Судмалису. А до начала торжественных мероприятий его участники, разделенные небольшой речкой Синей, по которой проходит граница между Россией и Латвией, пели хором незабываемую "Катюшу".