Лукашенко: Праздник "Купалье" стал ярким символом братской дружбы

Праздник "Купалье" в белорусской Александрии, которая в начале июля собирает друзей с побережья полноводного Днепра, за последние годы стал ярким "символом братской дружбы народов Беларуси, России и Украины". Об этом заявил Александр Лукашенко на масштабном празднике, который в десятый раз проходит на его малой родине в Могилевском районе страны, сообщает пресс-служба президента.

Да и само слово - "купало" - обозначает у белорусов существо горячее, властное, яркое. Этот самобытный фестиваль национальной культуры, по словам президента, который предки восточных славян связывали с культом солнца, помогает "осознать себя одним из важных звеньев непрерывной цепочки поколений белорусов. Сохранить национальную самоидентичность, традиции, а значит - и свою родную землю".

Обращаясь к тысячам гостей, собравшихся на традиционный праздник, Лукашенко отметил интерес к этому интернациональному торжеству. "Многие из вас помнят, каким был первый форум "Александрия собирает друзей" в 2010 году. Маленький и скромный, совсем как эта земля. Но уже тогда прекрасный в своей самобытности, он быстро перешагнул статус регионального", - констатировал глава государства. В Александрию с удовольствием приезжают звезды эстрады. Здесь показывают зажигательные музыкальные спектакли, проходят трогательные дебюты.

Такой необычный интерес возник, полагает президент, потому что на этой гостеприимной земле проявляется феномен силы притяжения малой родины и восточнославянского родства. "Три нации переплетены историческими, родственными, духовными корнями, как три могучих дуба на берегу полноводного и щедрого Днепра. Истоки этой великой реки начинаются в России‚ затем она несет свои воды по Беларуси и завершает путь на Украине".

Как уже сообщал "СОЮЗ", праздником в Александрии РБ продолжает трилогию "Малой родины" - темы, которая нашла отражение и в творчестве музыкантов, создавших альбом "Куточак Беларусі". "Вы видите, как хорошеет родная земля. Все сделано вашими руками, - отметил Лукашенко. - И неудивительно, что многие гости отмечают не только красоту и чистоту Беларуси, но даже находят здесь что-то свое. То, что напоминает им дорогие сердцу родные места".

Раньше люди верили, что, отпраздновав вместе волшебную купальскую ночь, они встретят утро обновленными, в мире и согласии, а тому, кто найдет цветок папоротника, откроются все сокровища земли. "Мы же здесь с чистым сердцем предлагаем каждому гостю свои самые ценные сокровища - культурные, духовные, ремесленные и кулинарные. И дополняем их знаменитым белорусским гостеприимством, которого нигде в мире не найдешь", - резюмировал белорусский лидер.

Каждый из шести регионов республики представляют в эти выходные дни самый узнаваемый фестивальный проект, сообщают местные порталы. Кроме того, здесь собрались делегации из России и Украины, партнеры из трех стран Балтии и Польши. Национальным колоритом радуют зрителей представители Курска и Твери, Нижнего Новгорода и Рязани, Ивано-Франковска, Тернополя и Херсона.