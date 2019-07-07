Московский урбанфорум- 2019: участие в нем приняли эксперты из 68 стран мира

В парке "Зарядье" завершился ставший девятым по счету Московский урбанистический форум. Десятки экспертов и делегации из 68 стран мира обсудили с властями столицы и главами ведущих российских компаний достижения и планы дальнейшего развития Москвы. Транспорт, строительство, здравоохранение, благоустройство территорий - все обсуждения в рамках этих направлений были объединены общей для форума темой "Качество жизни. Проекты, меняющие город".

Больше всего внимания традиционно приковано к круглым столам и панельным дискуссиям по развитию транспорта. Впервые на полях форума прозвучало время запуска столичного мегапроекта - Московских центральных диаметров (МЦД). "Первые два диаметра мы запускаем в ноябре этого года", - сообщил заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Олег Тони.

Речь идет об МЦД-1 (Одинцово-Лобня) и МЦД-2 (Нахабино-Подольск). Раньше полной уверенности, что поезда запустят в 2019 году, не было, и сроки назывались подвижные. Но теперь уже ясно, что через четыре месяца новые поезда "Иволга" смогут оценить 3,7 миллиона жителей Москвы и области.

В общей сложности два диаметра - это 132 километра путей, по которым будет курсировать 39 современных поездов "Иволга". Интервал движения в часы пик составит 5-6 минут. Всего предусмотрено 27 пересадок на метро, МЦК и радиальные направления железных дорог - покупать отдельный билет не потребуется. Главное, что сейчас волнует жителей, - не ударит ли по карману цена на проезд? Столичные власти обещают, что стоимость не отпугнет пассажиров.

"Мы уже близки к тому, чтобы до конца выработать и опубликовать тарифную систему, которая будет работать на диаметрах. Идут последние согласования с Московской областью", - сказал глава столичного дептранса Максим Ликсутов.

По его словам, поездка на "Иволге" не будет существенно отличаться по цене от других видов городского транспорта. Сначала новые составы будут ходить вместе с пригородными электричками, но к 2025 году, когда все линии, связанные с МЦД, сделают как минимум четырехпутными, их разделят. К тому же сроку планируется полностью сдать и три других диаметра: Зеленоград-Раменское (МЦД-3), Апрелевка - Железнодорожный (МЦД-4) и Пушкино-Домодедово (МЦД-5). Запуск всего проекта позволит разгрузить транспортную систему Москвы на 10-12%.

От того, какие приоритеты закладываются в развитие транспорта, безусловно, зависит и состояние экологии. За последние девять лет число автомобилей в столице увеличилось более чем на треть, а количество производимых ими вредных выбросов, наоборот, сократилось с миллиона до 780 тысяч тонн в год. С одной стороны, на это повлияло обновление автопарка - новые машины более экологичны. С другой, москвичи в целом стали на них реже ездить, все чаще используя для поездок на работу общественный транспорт.

"На этом останавливаться нельзя. У нас разработана экологическая политика города до 2030 года, которая, в частности, предусматривает сокращение вредных выбросов от автотранспорта минимум на 30% от уровня 2015 года", - рассказал руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

В этом мегаполису поможет массовое внедрение электробусов. Сейчас их около 120, но до конца года число электробусов удвоится. А уже с 2021 года Москва полностью откажется от закупок "дизелей". Главное, что производить новую технику будут прямо в Москве - соответствующее соглашение на Урбанформе подписали мэр Сергей Собянини и генеральный директор ПАО "КамАЗ" Сергей Когогин. Новый инженерно-производственный центр построят на территории Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода. Проектная мощность производства - не менее 500 электробусов в год. Здесь будет создано порядка 3,5 тысячи высокотехнологичных рабочих мест.

Не стоит на месте и строительство. Одновременно идет работа над десятками спортивных, социальных и культурных объектов. Так, например, уже к сентябрю на территории ЗИЛа откроется экспериментальная школа с кванториумом на 2500 рабочих мест. А в Коммунарке введут самую большую в России больницу - первую очередь медицинского центра должны закончить в этом году. В "Лужниках" же готовится к открытию центр водного спорта сразу с пятью плавательными бассейнами. Набирает обороты и программа реновации: если в этом году квартиры в новых домах получат порядка 12 тысяч жителей, то в следующем - уже не менее 15 тысяч. Еще один грандиозный проект - благоустройство набережных Москвы-реки. К 2023 году в порядок планируется привести все 200 километров набережных. Как отметил заммэра Петр Бирюков, 55 км уже сделано, а в этом году успеть провести работы хотят еще примерно на 17 км.

Опережающими темпами развивается и Новая Москва. С 2012 года инвестиции в нее составили 1,3 триллиона рублей, там было создано 100 тысяч новых рабочих мест. В ближайшие пять лет, по словам заммэра Марата Хуснуллина, создадут еще 120 тысяч. Совсем недавно тут появились четыре новых станции метро - "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка". Но планы расписаны уже до 2035 года - за это время здесь построят 72 километра новых линий метрополитена и 33 станции.

"Я знаю, что у москвичей есть мобильное приложение, посвященное метрополитену, и его приходится постоянно обновлять, потому что появляются новые станции. Я мечтаю о том моменте, когда мы во Франции будем строить столько же новых станций метро", - сказал на площадке Урбанфорума экс-депутат нижней палаты парламента Франции, бывший министр по вопросам развития Большого Парижа Морис Леруа.

Как показал форум, предложить Москве новые проекты не так-то просто. Десятки ноу-хау город либо уже реализовал, либо собирается в ближайшее время внедрить. В столице есть каршеринг, велопрокат, современные виды оплаты проезда, электронные госуслуги. При этом активно идут испытания беспилотников - трамваев, поездов МЦК и машин. Так что с каждым разом предложения экспертов становятся все более экзотичными. Так, например, президент метрополии Большого Парижа Патрик Олье сказал, что на крышах транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) можно было бы делать огороды, выращивая там овощи. Власти Москвы к предложению отнеслись серьезно. "Берем идею на вооружение. Мэр дал мне поручение ее проработать", - сказал Хуснуллин.

Обратили внимание и на инициативу студентов из Барселоны: разработать мобильное приложение с названиями всех деревьев в столичных парках.