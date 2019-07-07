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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Власти пообещали восстановить подачу горячей воды в Красногорске

Администрация Красногорска 8 июля обсудит с руководством компании "Газпром межрегионгаз Москва" проблему отключения горячей воды в микрорайоне города Павшинская пойма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.

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С 4 июля "Газпром межрегионгаз Москва" прекратил подачу газа к котельной в Павшино из-за просроченной задолженности 34,5 миллиона рублей, образовавшейся из-за управляющих компаний​​​, и без горячей воды остались 68 многоквартивных домов.

"В понедельник будут проведены переговоры с руководством ООО "Газпром межрегионгаз Москва" для поиска экстренных мер и скорейшего запуска котельной и восстановления горячего водоснабжения",- следует из заявления властей Красногорска.

В настоящее время администрация города совместно с государственной жилищной инспекцией Московской области работает над сокращением задолженности управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями. В свою очередь полиция проводит проверку ряда управляющих компаний.

В администрации Красногорска подчеркнули, что полноценное восстановление работы котельной невозможно без погашения жителями долгов за коммунальные услуги.

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На официальной странице администрации городского округа Красногорск в Instagram сообщается, что "в ближайшее время подача горячей воды в Павшинской пойме будет восстановлена", а "жителям произведут перерасчет за коммунальные услуги" в период ее отсутствия. В то же время глава округа Эльмира Хаймурзина на встрече с председателями советов многоквартирных домов в Павшинской пойме сообщила, что после проверки четырех из десяти управляющих компаний, обслуживающих микрорайон, был обнаружен долг населения на сумму свыше 140 миллионов рублей.

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