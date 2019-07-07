Новости

Палестинец использовал автомобиль для атаки на военных Израиля 08:35
В Якутии и на Колыме за 5 лет модернизируют 16 аэропортов 08:32
В России возродили легендарный грузовик 08:00
Власти Приморья попросили правительство РФ помочь обманутым дольщикам 07:54
Семь человек стали жертвами ДТП в США 07:44
Мэр Сыктывкара ушел в отставку 07:26
Много ли на самом деле премиума в компактном кроссовере Lexus UX 07:25
Врач рассказал, что на самом деле нужно делать при солнечном ожоге 07:15
Украинский военный расстрелял националистов "Азова" 06:33
Британский посол назвал администрацию Трампа беспомощной 05:49
В Бразилии на 89 году жизни скончался отец босса-новы 05:31
Спецслужбы Турции изъяли 18 граммов радиоактивного вещества 04:40
СМИ: США и КНДР проведут переговоры в Швеции 03:55
Судно с мигрантами зашло в порт Италии вопреки запрету властей 03:34
Три человека погибли при взрыве бензовоза на Урале 02:49
Умер "отец босса-новы" Жуан Жилберту 02:32
Президент Ирана назвал санкции США "актом терроризма" 02:07
Баллон с фреоном взорвался в центре Ростова 01:32
В Совфеде прокомментировали поставки американской нефти на Украину 01:01
Семак: Фолы не свистели, пенальти не ставили 00:03
Видео: "Локомотив" отпраздновал свой третий Суперкубок 06.07.2019
МИД потребовал от США отказаться от менторского тона 06.07.2019
В посольстве РФ уточнили подробности задержания россиян в Мексике 06.07.2019
Лионеля Месси удалили с поля впервые за 14 лет 06.07.2019
Онищенко призвал запретить продажу грузинского вина в России 06.07.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Как и куда можно дешево уехать на выходные из Москвы
Как и куда можно дешево уехать на выходные из Москвы
Видео: Выпуск косаток и белух в Охотское море
Видео: Выпуск косаток и белух в Охотское море
07.07.2019 08:32
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Якутии и на Колыме за 5 лет модернизируют 16 аэропортов

Текст: Анна Бондаренко

Во время совещания в Нерюнгри, где участвовали глава Якутии Айсен Николаев, помощник президента РФ Игорь Левитин и министр транспорта России Евгений Дитрих, было отмечено, что в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ, до 2024 года должно быть реконструировано 16 северных аэропортов - 15 в Якутии и один в Магаданской области.

В Якутии из-за подтопления закрыли аэропорт

Как сообщает пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия), в этом году запланирована реконструкция аэропортов в Жиганске, Олекминске и Нерюнгри. Последний ждут самые масштабнее работы: здесь восстановят взлетно-посадочную полосу и инфраструктуру. Стоимость модернизации - около 7,4 миллиардов рублей. Работы в Жиганске обойдутся в 1,2 миллиарда, Олекминске - 2,7 миллиарда рублей.

В прошлом году в рамках федеральной программы в республике были реконструированы три аэропорта - в Тикси, Саккырыре и Чокурдахе.

Пресс-служба напоминает, что вопрос реконструкции аэропортов в Якутске, Мирном и Нерюнгри, а также во всех северных районах Якутии Айсен Николаев и Евгений Дитрих впервые обсудили год назад. Итогом встречи стало решение выделить приоритетные для республики аэропорта, чтобы включить их в государственную программу.

Власть Работа власти Регионы Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область ДФО Якутия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Онищенко призвал запретить продажу грузинского вина в России
В посольстве РФ уточнили подробности задержания россиян в Мексике
В Совфеде прокомментировали поставки американской нефти на Украину
В Минтрансе назвали сроки нормализации выдачи багажа в Шереметьево
В Госдуме предложили увеличить число бюджетных мест в вузах