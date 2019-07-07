В Якутии и на Колыме за 5 лет модернизируют 16 аэропортов

Во время совещания в Нерюнгри, где участвовали глава Якутии Айсен Николаев, помощник президента РФ Игорь Левитин и министр транспорта России Евгений Дитрих, было отмечено, что в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ, до 2024 года должно быть реконструировано 16 северных аэропортов - 15 в Якутии и один в Магаданской области.

Как сообщает пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия), в этом году запланирована реконструкция аэропортов в Жиганске, Олекминске и Нерюнгри. Последний ждут самые масштабнее работы: здесь восстановят взлетно-посадочную полосу и инфраструктуру. Стоимость модернизации - около 7,4 миллиардов рублей. Работы в Жиганске обойдутся в 1,2 миллиарда, Олекминске - 2,7 миллиарда рублей.

В прошлом году в рамках федеральной программы в республике были реконструированы три аэропорта - в Тикси, Саккырыре и Чокурдахе.

Пресс-служба напоминает, что вопрос реконструкции аэропортов в Якутске, Мирном и Нерюнгри, а также во всех северных районах Якутии Айсен Николаев и Евгений Дитрих впервые обсудили год назад. Итогом встречи стало решение выделить приоритетные для республики аэропорта, чтобы включить их в государственную программу.