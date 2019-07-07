Для пострадавших от наводнения в Тулуне открыли бесплатную баню

С седьмого июля для тех жителей Тулуна, кто из-за последствий стихии лишился водоснабжения, на территории средней общеобразовательной школы № 19 начала работать бесплатная общественная баня, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Между тем в дома Тулуна началась подача технической воды.

- Сегодня, 7 июля, в час ночи в дома стала поступать техническая вода. Ведется промывка системы водоснабжения. Еще раз обращаем внимание людей, что использовать техническую воду для питья ни в коем случае нельзя, - сообщил министр жилищной политики, энергетики, транспорта региона Артур Сулейменов.

Питьевую воду жителям пострадавшего от наводнения города раздают действующие на ликвидации последствий ЧС в Иркутской области военные. Кроме того, в Тулуне работает два мобильных хлебозавода, которые обеспечивают хлебом все население. Также сотрудники ветеринарных служб начали работу по захоронению павших животных.