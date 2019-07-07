Новости

Для пострадавших от наводнения в Тулуне открыли бесплатную баню 11:23
Конюхов отправится на Камчатку на экспериментальном самолете 11:14
На Урале возбудили уголовное дело после взрыва бензовоза 11:05
ПБК "Локомотив-Кубань" объявил о первом новичке команды 10:55
В Крыму нашли фальшь в антироссийской резолюции ОБСЕ 10:44
В Иркутскую область вертолетом отправили вакцину от гепатита А 10:17
Как обслуживать автомобильный кондиционер 09:25
Интернет-пользователей встревожило странное поведение Зеленского 09:00
Не менее 12 человек погибли при теракте в афганском городе Газни 08:53
Палестинец использовал автомобиль для атаки на военных Израиля 08:35
В Якутии и на Колыме за 5 лет модернизируют 16 аэропортов 08:32
В России возродили легендарный грузовик 08:00
Власти Приморья попросили правительство РФ помочь обманутым дольщикам 07:54
Семь человек стали жертвами ДТП в США 07:44
Мэр Сыктывкара ушел в отставку 07:26
Много ли на самом деле премиума в компактном кроссовере Lexus UX 07:25
Врач рассказал, что на самом деле нужно делать при солнечном ожоге 07:15
Украинский военный расстрелял националистов "Азова" 06:33
Британский посол назвал администрацию Трампа беспомощной 05:49
В Бразилии на 89 году жизни скончался отец босса-новы 05:31
Спецслужбы Турции изъяли 18 граммов радиоактивного вещества 04:40
СМИ: США и КНДР проведут переговоры в Швеции 03:55
Судно с мигрантами зашло в порт Италии вопреки запрету властей 03:34
Три человека погибли при взрыве бензовоза на Урале 02:49
Умер "отец босса-новы" Жуан Жилберту 02:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Как и куда можно дешево уехать на выходные из Москвы
Как и куда можно дешево уехать на выходные из Москвы
Видео: Выпуск косаток и белух в Охотское море
Видео: Выпуск косаток и белух в Охотское море
07.07.2019 11:23
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Для пострадавших от наводнения в Тулуне открыли бесплатную баню

Текст: Надежда Столярчук

С седьмого июля для тех жителей Тулуна, кто из-за последствий стихии лишился водоснабжения, на территории средней общеобразовательной школы № 19 начала работать бесплатная общественная баня, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области
В Тулуне во время паводка спасли более 100 животных

Между тем в дома Тулуна началась подача технической воды.

- Сегодня, 7 июля, в час ночи в дома стала поступать техническая вода. Ведется промывка системы водоснабжения. Еще раз обращаем внимание людей, что использовать техническую воду для питья ни в коем случае нельзя, - сообщил министр жилищной политики, энергетики, транспорта региона Артур Сулейменов.

Питьевую воду жителям пострадавшего от наводнения города раздают действующие на ликвидации последствий ЧС в Иркутской области военные. Кроме того, в Тулуне работает два мобильных хлебозавода, которые обеспечивают хлебом все население. Также сотрудники ветеринарных служб начали работу по захоронению павших животных.

Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Наводнение в Иркутской области и Красноярском крае
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Иркутскую область вертолетом отправили вакцину от гепатита А
Иран объявил о повышении уровня обогащения урана
В Совфеде прокомментировали поставки американской нефти на Украину
Интернет-пользователей встревожило странное поведение Зеленского
Украинский военный расстрелял националистов "Азова"