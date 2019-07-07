Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
07.07.2019,  
15:03
Текст:  Антон Валагин

Испытания баллистической ракеты "Сармат" подошли к финалу

Завершающий этап испытаний тяжелой баллистической ракеты межконтинентального класса "Сармат" начнется в 2020 году.

- Мы уже ведем огневые испытания и к концу году значительную их часть завершим. Планируется к концу следующего года выйти на завершающую стадию испытаний, - рассказал журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время посещения завода "Красмаш", где собирают "Сарматы".

По словам Рогозина, тестирование и другие работы по ракете идут по графику.

- Подтверждающие пуски показали, что ракета хороша и имеет колоссальный потенциал, - отметил глава Роскосмоса. Его слова приводит ТАСС.

Фото: Vitaly V. Kuzmin/www.vitalykuzmin.net
Видео: Ракетоносец Ту-22 показал эффектный трюк над Минском

В 2016 году Юрий Борисов - в то время замминистра обороны по вооружению, -  заявил, что запас мощности позволит "Сармату" "летать через оба полюса". Это значит, что ракета сможет двигаться к цели по неоптимальной и неожиданной для противника траектории, обходя зоны действия ПРО. Забрасываемый вес МБР составляет 10 тонн, предполагается, что ракету оснастят гиперзвуковыми маневрирующими боеголовками "Авангард".

Пусковые шахты ракет снабдят комплексом активной защиты "Мозырь" с пакетом из 100 артиллерийских стволов. По сигналу радара она выпустит в небо 40 тысяч поражающих элементов: шариков и стрел. Они создают над шахтой облако радиусом шесть километров, непроницаемое для атакующих пусковую установку "Сармата" боевых блоков вражеских ракет.

Тем временем

Красноярский завод "Красмаш" готовится к серийному выпуску новой МБР. В ближайшее время на предприятие прибудет крупное оборудование, приобретенные в России станки и обрабатывающие центры.

- Переоборудование завода ведется параллельно с испытаниями ракетного комплекса. При этом ведется работа по снижению издержек, чтобы цена "Сармата" была разумной, - подчеркнул Рогозин.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ракеты
Фото: wikipedia.org
Рейд Карягина: как 493 русских солдата одолели 20 тысяч персов 06.07.2019
Вертолет Ка-52 может получить новую дальнобойную управляемую ракету 02.07.2019
Эксперт назвал "уткой" новость о проблемах с "Авангардом" 02.07.2019
испытания
Испытания 57-мм боевого модуля для "Арматы" начнутся в 2019 году 03.07.2019
Ил-112 вновь взлетит в 2020 году 02.07.2019
РВСН
Ракетные войска получат до конца года более 30 баллистических ракет 05.06.2019
Срок эксплуатации ракет для "Авангарда" увеличат 28.05.2019