Испытания баллистической ракеты "Сармат" подошли к финалу

Завершающий этап испытаний тяжелой баллистической ракеты межконтинентального класса "Сармат" начнется в 2020 году.

- Мы уже ведем огневые испытания и к концу году значительную их часть завершим. Планируется к концу следующего года выйти на завершающую стадию испытаний, - рассказал журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время посещения завода "Красмаш", где собирают "Сарматы".

По словам Рогозина, тестирование и другие работы по ракете идут по графику.

- Подтверждающие пуски показали, что ракета хороша и имеет колоссальный потенциал, - отметил глава Роскосмоса. Его слова приводит ТАСС.

В 2016 году Юрий Борисов - в то время замминистра обороны по вооружению, - заявил, что запас мощности позволит "Сармату" "летать через оба полюса". Это значит, что ракета сможет двигаться к цели по неоптимальной и неожиданной для противника траектории, обходя зоны действия ПРО. Забрасываемый вес МБР составляет 10 тонн, предполагается, что ракету оснастят гиперзвуковыми маневрирующими боеголовками "Авангард".

Пусковые шахты ракет снабдят комплексом активной защиты "Мозырь" с пакетом из 100 артиллерийских стволов. По сигналу радара она выпустит в небо 40 тысяч поражающих элементов: шариков и стрел. Они создают над шахтой облако радиусом шесть километров, непроницаемое для атакующих пусковую установку "Сармата" боевых блоков вражеских ракет.

Тем временем

Красноярский завод "Красмаш" готовится к серийному выпуску новой МБР. В ближайшее время на предприятие прибудет крупное оборудование, приобретенные в России станки и обрабатывающие центры.

- Переоборудование завода ведется параллельно с испытаниями ракетного комплекса. При этом ведется работа по снижению издержек, чтобы цена "Сармата" была разумной, - подчеркнул Рогозин.