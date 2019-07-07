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07.07.2019 07:26
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Мэр Сыктывкара ушел в отставку

Текст: Вера Черенева (Республика Коми)
Фото: Управление информации и организационной работы Сыктывкара Фото: Управление информации и организационной работы Сыктывкара
Фото: Управление информации и организационной работы Сыктывкара

Депутаты городского совета Сыктывкара приняли единогласное решение о досрочном прекращении полномочий мэра города Валерия Козлова. Исполнять обязанности градоначальника будет Наталья Хозяинова, являющаяся первым заместителем главы администрации столицы Республики Коми.

Фото: Фотослужба информационного агентства БНК
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Как сообщает Управление информации и организационной работы администрации Сыктывкара, Валерий Козлов возглавит представительство Коми в СЗФО. Ранее этот пост занимал Константин Сапрыкин, он скончался 23 июня на 60-м году жизни.

Выступая перед депутатами Горсовета, Валерий Козлов сообщил, что с предложением перейти на работу в представительство Коми к нему обратился глава региона Сергей Гапликов.

На новом месте работы Валерий Козлов намерен сосредоточиться на привлечении инвесторов в Республику Коми, установлении экономических связей с другими регионами и помощи местным предприятиям по поиску партнеров на рынках за пределами субъекта.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми
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