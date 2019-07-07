Мэр Сыктывкара ушел в отставку

Депутаты городского совета Сыктывкара приняли единогласное решение о досрочном прекращении полномочий мэра города Валерия Козлова. Исполнять обязанности градоначальника будет Наталья Хозяинова, являющаяся первым заместителем главы администрации столицы Республики Коми.

Как сообщает Управление информации и организационной работы администрации Сыктывкара, Валерий Козлов возглавит представительство Коми в СЗФО. Ранее этот пост занимал Константин Сапрыкин, он скончался 23 июня на 60-м году жизни.

Выступая перед депутатами Горсовета, Валерий Козлов сообщил, что с предложением перейти на работу в представительство Коми к нему обратился глава региона Сергей Гапликов.

На новом месте работы Валерий Козлов намерен сосредоточиться на привлечении инвесторов в Республику Коми, установлении экономических связей с другими регионами и помощи местным предприятиям по поиску партнеров на рынках за пределами субъекта.