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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Семак: Фолы не свистели, пенальти не ставили

Текст: Илья Соболев
Главный тренер питерского "Зенита" Сергей Семак прокомментировал поражение своей команды в матче за Суперкубок. Во встрече, проходившей на столичном стадионе имени Льва Яшина, питерцы уступили московскому "Локомотиву" - 2:3.
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Сергей Семак: Сложная игра, первая официальная, поэтому много ошибались. Пропустив три мяча, сложно рассчитывать на победу. Проблемы есть, будем разбираться.  Проигрывать всегда неприятно. Поздравляем "Локомотив" с победой. Это был хороший матч, чтобы убедиться в тех моментах, которые нам не нравятся, и работать над этим.

Видео: "Локомотив" отпраздновал свой третий Суперкубок

Согласны, что команды показали приличный футбол?

Сергей Семак: Не могу сказать, что обе команды выглядели прилично. Были большие разрыва в переходах. Состояние у всех игроков было разным. Но моментов было много, болельщикам это должно было понравиться.

Как вам игра вратаря Лунева? Показалось, что в ситуациях с двумя пропущенными мячами он мог и выручить…

Сергей Семак: Мне тоже так показалось, но более конкретно рассмотрим моменты позже.

Лунев часто пропускает в ближний угол. Это проблема?

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Сергей Семак: Проблема в том, что вообще пропускает. Виноват он или нет, рассмотрим позже. А выигрывает и проигрывает все равно вся команда.

К судейству вопросы были?

Сергей Семак: Были и много. Две желтых карточки показали Оздоеву, когда он играл в мяч. Фолы не свистели, пенальти не ставили. Ждем VAR. Судьям тоже непросто. Но вопросов было много сегодня.

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