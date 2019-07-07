Семак: Фолы не свистели, пенальти не ставили

Сергей Семак: Сложная игра, первая официальная, поэтому много ошибались. Пропустив три мяча, сложно рассчитывать на победу. Проблемы есть, будем разбираться. Проигрывать всегда неприятно. Поздравляем "Локомотив" с победой. Это был хороший матч, чтобы убедиться в тех моментах, которые нам не нравятся, и работать над этим.

Согласны, что команды показали приличный футбол?

Сергей Семак: Не могу сказать, что обе команды выглядели прилично. Были большие разрыва в переходах. Состояние у всех игроков было разным. Но моментов было много, болельщикам это должно было понравиться.

Как вам игра вратаря Лунева? Показалось, что в ситуациях с двумя пропущенными мячами он мог и выручить…

Сергей Семак: Мне тоже так показалось, но более конкретно рассмотрим моменты позже.

Лунев часто пропускает в ближний угол. Это проблема?

Сергей Семак: Проблема в том, что вообще пропускает. Виноват он или нет, рассмотрим позже. А выигрывает и проигрывает все равно вся команда.

К судейству вопросы были?

Сергей Семак: Были и много. Две желтых карточки показали Оздоеву, когда он играл в мяч. Фолы не свистели, пенальти не ставили. Ждем VAR. Судьям тоже непросто. Но вопросов было много сегодня.