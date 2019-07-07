Съемочная группа телеканала "Звезда" попала под обстрел в Донбассе. Как отмечается на сайте телеканала, ВСУ нанесли минометный удар по селу Коминтерново в Донецкой области, где в тот момент работала группа. По предварительным данным, никто не пострадал.

Сообщение сопровождается фотографиями, на которых видны мины, посеченные осколками железные ворота, воронка и разрушенное здание.

По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, в результате обстрела также были повреждены строения в поселке Зайцево. Обошлось без жертв.

А за минувшие сутки, по словам руководителя представительства ДНР в СЦКК Руслана Якубова, ВСУ 18 раз нарушили режим прекращения огня. "Общее количество примененных боеприпасов - 226 единиц", - отметил Якубов.