Шелковый путь и музы Эгейского моря: Guerlain выпустил летние новинки для макияжа

В лимитированной летней линии, посвященной Шелковому пути, главные бестселлеры дома - пудры Météorites и Terracotta, помада Rouge G, а также абсолютная новинка, претендующая на звание главного летнего хита, - румяна Bubble Blush.

В наступившем летнем сезоне шарики Météorites Perles de Satin ("Атласные Жемчужины" - прим. ред.) предстают в двух оттенках: фуксии для мерцания кожи и апельсина для создания эффекта "солнечного дуновения". Неизменные горошины бежевого и золотистых тонов, в свою очередь, предназначены для устранения следов тусклости и придания легкого загара на лице и сияния на скулах. Футляр пудры украшен легендарным узором "пейсли" и выглядит словно маленькая восточная шкатулка, скрывающая в себе драгоценности.

Météorites Perles de Satin 2019. Фото: Предоставлено Guerlain

Румяна Bubble Blush имеют текстуру водного геля, которая при нанесении создает мгновенный эффект отдохнувшего и посвежевшего лица, придавая коже утонченное сияние за счет присутствия хайлайтера. Есть два оттенка - розовый и персиковый. Визажисты рекомендуют растушевывать румяна подушечками пальцев.

Безусловным дополнением к коллекции являются четыре сочных оттенка помады Rouge G - пылающий коралл с атласным "финишем", коралловая вспышка, романтичная роза и матовый темно-красный. В составе помады микрокристаллы, масло жожоба и гиалуроновая кислота, а помимо цвета, она также питает кожу губ и придает объем. На выбор предлагаются два футляра - розовый Miami Glam и бежевый Preppy Chic.

Ультратрендовый "пейсли" украшает еще одно beauty-средство "восточной" коллекции Guerlain. Пудра Terracotta спрятана в корпусе из необработанного дерева и совмещает в себе функции румян и хайлайтера: в 2019 году визажисты марки сделали ставку на золотой и коралловый оттенки. В комплекте предусмотрен спрей для загара Terracotta с защитным фактором.

Помимо этого, в серии Terracotta вышло еще несколько обновлений. Каждое лето французский дом выпускает лимитированную коллекцию бронзеров. И каждый раз дизайн упаковок напоминает настоящее искусство. В этом году линия из двух средств была вдохновлена античными богинями: Terracotta Thalia Island прославляет музу, восхвалявшую поэзию, а Terracotta Hestia Island воздает должное богине священного огня. В основе каждого средства лежит универсальная пудра N 3. В первом случае она "коронована" лавровым венком. Под золотой дымкой скрывается коралловые румяна, которые гарантируют сияние и красивый загар для кожи любого тона. Оттенки можно смешивать, чтобы сделать цвет лица более теплым и создать эффект легкого загара. Словно зеркальное отражение, крышечка пудреницы повторяет тот же драгоценный мотив. Во втором варианте центр пудры украшает шар розовых румян, вокруг которых золотые лепестки для благородного мерцания на коже. Верх пудреницы как будто выполнен из чеканного золота, как самые красивые драгоценности региона, и украшен бирюзой в честь красоты Эгейского моря.

Еще одна новинка в серии - многофункциональная палетка Terracotta Contour & Glow. Ее можно использовать для контуринга, как бронзер и даже румяна с хайлайтером. Лимитированный выпуск набора для макияжа включает четыре эффекта, от матового до ультра-перламутрового, для бесконечного смешивания и сочетания. По задумке визажистов, матовый оттенок должен использоваться для скульптурирования контура лица. Его наносят, рисуя цифру 3 от висков к области губ. Аналогичным образом следует наносить атласный универсальный бронзовый оттенок. Дуэт румян и хайлайтера наносят двумя штрихами кисти - розоватый румянец на щеках, затем перламутр чуть выше, на верхней части скул.