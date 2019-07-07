Спецслужбы Турции изъяли 18 граммов радиоактивного вещества

На западе Турции спецслужбы нашли в автомобиле 18 граммов радиоактивного вещества калифорния. Его используют при производстве боеголовок для ядерного оружия, а также на атомных электростанциях (АЭС).

Подробности сообщили власти провинции Болу, где и была проведена операция по задержанию контрабандистов. Машину остановили в районе лесного парка Ататюрка. Стоимость найденного вещества оценивается в 72 миллиона долларов.

Ввоз, хранение и транспортировка калифорния требует специального разрешения, отмечают в правоохранительных органах. Задержаны пять человек, началось расследование.