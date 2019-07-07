Судно с мигрантами зашло в порт Италии вопреки запрету властей

Судно Alex, на борту которого находится 41 мигрант, вошло в порт итальянского острова Лампедуза. А вот удастся ли иностранцам сойти на берег - большой вопрос. На причале нелегалов ждет полиция. Ранее глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил, что не позволит мигрантам пересечь границу.

Несмотря на четкую позицию властей средиземноморской страны, неправительственная организация Mediterranea, которой и принадлжеит судно Alex, отклонила предложение Мальты направиться в Валетту. Организация объяснила это решение проблемами со здоровьем у мигрантов, а также санитарными условиями на борту.

Добавим, что месяц назад правительство Италии одобрило указ, позволяющий штрафовать неправительственные организации за спасение мигрантов. Власти могут "ограничивать или запрещать въезд, транзит или стоянку судов в территориальных водах по соображениям безопасности".

За нарушение запрета теперь грозит штраф в размере от 10 до 50 тысяч евро. При повторном нарушении может быть конфисковано судно.