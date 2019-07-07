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Рубрика: В мире

Судно с мигрантами зашло в порт Италии вопреки запрету властей

Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Судно Alex, на борту которого находится 41 мигрант, вошло в порт итальянского острова Лампедуза. А вот удастся ли иностранцам сойти на берег - большой вопрос. На причале нелегалов ждет полиция. Ранее глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил, что не позволит мигрантам пересечь границу.

Фото: REUTERS/GIORGOS MOUTAFIS
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Несмотря на четкую позицию властей средиземноморской страны, неправительственная организация Mediterranea, которой и принадлжеит судно Alex, отклонила предложение Мальты направиться в Валетту. Организация объяснила это решение проблемами со здоровьем у мигрантов, а также санитарными условиями на борту.

Добавим, что месяц назад правительство Италии одобрило указ, позволяющий штрафовать неправительственные организации за спасение мигрантов. Власти могут "ограничивать или запрещать въезд, транзит или стоянку судов в территориальных водах по соображениям безопасности".

За нарушение запрета теперь грозит штраф в размере от 10 до 50 тысяч евро. При повторном нарушении может быть конфисковано судно.

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