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Умер "отец босса-новы" Жуан Жилберту

Фолк
    07.07.2019, 02:32
Текст:   Олег Усков

Музыкальная легенда, гитарист, композитор и певец, один из основоположников стиля босса-нова Жуан Жилберту умер 6 июля в своем доме в Рио-де-Жанейро в возрасте 88 лет.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на сына музыканта.

Причина смерти Жильберту не названа, но известно, что в последние годы он сильно болел.

Жуан Жильберту родился в Бразилии 10 июня 1931 года. На сцене - с подросткового возраста: увлекся музыкой и начал выступать после того, как дед подарил ему первую гитару в четырнадцать лет.

Дебютные записи, заложивший основы босса-новы, сделал в конце пятидесятых, дебютный альбом выпустил в 1959-м. После чего вышли еще два десятка пластинок. Последняя - в 2016-м.

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