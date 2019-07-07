В Брестской области в результате ДТП погибли пять человек

Смертельная авария произошла в воскресенье на автомобильной трассе в Брестской области. Об этом сообщила 7 июля официальный представитель МВД Республики Беларусь Ольга Чемоданова.

На дороге перевернулся внедорожник, в котором находились десять человек, пятеро из них - 9-летний мальчик, девочки 4 и 9 лет и двое взрослых погибли на месте, сообщают новостные каналы. Четыре пассажира и водитель выбрались из автомобиля самостоятельно.

По предварительным данным неподалеку от города Белоозерск водитель автомобиля Mercedes GL не справился с управлением и опрокинулся в мелиоративный канал.

Как стало известно правоохранителям, 31-летний водитель, управлявший автомобилем, был нетрезв. Десять лет назад он уже был лишен права управления транспортным средством за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время на месте трагедии работают спасатели и сотрудники дорожной милиции.