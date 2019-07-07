В июле 41-го: как русские у немцев танк угнали

7 июля 1941 года, на 16-й день Великой Отечественной войны на Западном фронте произошел эпизод, не получивший должного отражения в отечественной историографии, но, несомненно, его заслуживший. В этот день группа советских легких танков Т-26 под командованием воентехника 2-го ранга (лейтенанта по-нынешнему) Анатолия Рязанова, действуя в тылу врага, неожиданно атаковала немцев и с боем прорвалась к своим, притащив на буксире трофейный танк PzKpfw III. Он стал первой крупной добычей Советского Союза во Второй Мировой войне.

Первые дни войны

Конец июня и начало июля 1941 года стали тяжким испытанием для Красной армии. На раскваритрованные в Беларуси войска обрушился удар группы армий "Центр", которой была поставлена задача захватить Москву. При массированной поддержке авиации и артиллерии к 24 июня немецкие танки продвинулись на 60 километров, захватив мосты через западный Буг и город Липск. Директива № 3 Наркомата обороны предписывала, сдерживая противника на варшавском направлении, нанести мощный контрудар во фланг и тыл группировки гитлеровцев, окружив и уничтожив ее.

Сделать этого не удалось - слишком неравны были силы. Особенно тяжело пришлось танкистам - под ударами вражеской авиации экипажи гибли десятками. Лепельский контрудар силами двух свежих механизированных корпусов был отбит, Красная армия лишилась более 800 танков. Однако ценой огромных потерь войска Западного фронта смогли замедлить продвижение немцев на восток, дав время на создание нового оборонительного рубежа под Смоленском.

Восставшие из мертвых

Воентехник Рязанов был командиром танка в 18-й дивизии, участвовавшей в Лепельском контрударе. В жестоком бою у Сенно экипаж Рязанова уничтожил три немецких танка, противотанковую пушку и несколько десятков гитлеровцев, а затем был подбит. Механик-водитель и наводчик погибли, Рязанов оказался в немецком тылу. Он собрал выживших танкистов, похоронил командиров своей роты и батальона, затем восстановил два танка, натянув новые гусеницы взамен перебитых, и вновь атаковал врага. Группе Рязанова удалось захватить немецкий танк, экипаж которого в панике бежал, и с боем прорваться за линию фронта к своим. Воентехник не только приволок ценный трофей, но и спас 13 танкистов из разных экипажей. Командир полка представил Рязанова к званию Героя Советского Союза.

Четыре дня спустя во время очередной операции в районе реки Лиса воентехник пропал без вести. Извещение об этом пришло его матери в Моршанск только через год. К пропавшим без вести в 1941 году относились подозрительно, а награды давали скупо. Командир дивизии вычеркнул из представления Золотую звезду Героя, оставив лишь орден Ленина.

Mercedes Жукова

Захваченный Рязановым танк положил начало коллекции трофеев Красной армии. Месяц спустя при обороне Киева ее пополнила пара полностью исправных самоходок StuG III. На них посадили советские экипажи и бросили в бой. В одном из боев младший лейтенант Климов на немецкой технике уничтожил два танка, бронетранспортер и несколько грузовиков, заработав орден Красной звезды.

В 1944 году советские катера потопили в Финском заливе немецкую подлодку U-250. Месяц спустя субмарину подняли и доставили в Кронштадт. При обследовании корабля были обнаружены шифровальная машина Enigma и новейшая самонаводящаяся торпеда Т-7 Zaunkonig. Обе находки вызвали живейший интерес советских и британских военных экспертов, а изучение конструкции U-250 помогло улучшить отечественные подлодки.

В конце войны Георгий Жуков стал обладателем автомобиля Mercedes-Benz 770 особой серии, выпущенной по приказу Гитлера для "нужных Рейху людей". Бронированновый седан с 400-сильным мотором так полюбился маршалу, что тот использовал его везде. Лишь на принятие немецкой капитуляции в Карлсхорсте отказался в нем ехать