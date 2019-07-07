Власти Туниса запретили ношение никаба в госучреждениях

Премьер-министр Туниса Юсеф Шахед подписал правительственный указ, запрещающий ношение никаба - женского головного убора, закрывающего лицо - в государственных учреждениях из соображений безопасности, сообщает Al Jazeera.

Согласно документу, людям, закрывающим свое лицо, "запрещено входить в здание администрации, а также в любые другие государственные учреждения".

Такое решение связано с усилением мер безопасности после трех взрывов в столице за одну неделю, в результате которых два человека погибли и семь получили ранения.

В 2014 году министр внутренних дел Туниса предоставил разрешение на "интенсивное наблюдение за лицами, носящими никаб и паранджу", обосновывая это мерами по борьбе с терроризмом, так как за тканью может прятаться преступник.

При 23-летнем президентстве Бен Али женщинам вовсе запрещалось носить хиджаб в общественных местах. После революции 2011 года этот запрет был отменен.

Ограничение подобного рода также существует в Алжире, где власти запретили носить никаб на работе, и в некоторых других странах мира.