Новости

Власти Туниса запретили ношение никаба в госучреждениях 14:46
Съемочная группа телеканала "Звезда" попала под обстрел в Донбассе 14:30
Звезда Disney, 20-летний актер Камерон Бойс умер во сне 14:28
В Болгарии разработают кулинарно-лингвистическую карту страны 14:25
Военный совет Судана и оппозиция договорились о создании правительства 14:20
Hyundai i30 N: кто будет покупать хот-хэтч за 2,3 млн рублей 14:15
Лукашенко: Праздник "Купалье" стал ярким символом братской дружбы 13:40
В Петербурге при взрыве газа в жилом доме пострадал человек 13:27
Мутко потребовал уволить главу района, спасавшего в паводок свой коттедж 13:21
Храмы Пскова внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО 13:15
В Краснодаре врачи удалили пациентке сразу две опухоли 12:38
Самолет вынужденно сел в Уфе из-за болезни пассажира 12:23
Путин направил приветствие участникам встречи ветеранов 12:21
Медики рассказали о состоянии избитой ингушской девочки 12:13
Видео: Ракетоносец Ту-22 показал эффектный трюк над Минском 12:12
В Красноярском крае медведь отнял шашлыки у туристов 11:58
Для пострадавших от наводнения в Тулуне открыли бесплатную баню 11:23
Конюхов отправится на Камчатку на экспериментальном самолете 11:14
На Урале возбудили уголовное дело после взрыва бензовоза 11:05
ПБК "Локомотив-Кубань" объявил о первом новичке команды 10:55
В Крыму нашли фальшь в антироссийской резолюции ОБСЕ 10:44
В Иркутскую область вертолетом отправили вакцину от гепатита А 10:17
Как обслуживать автомобильный кондиционер 09:25
Интернет-пользователей встревожило странное поведение Зеленского 09:00
Не менее 12 человек погибли при теракте в афганском городе Газни 08:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Как и куда можно дешево уехать на выходные из Москвы
Как и куда можно дешево уехать на выходные из Москвы
Видео: Выпуск косаток и белух в Охотское море
Видео: Выпуск косаток и белух в Охотское море
07.07.2019 14:46
Рубрика: В мире

Власти Туниса запретили ношение никаба в госучреждениях

Текст: Вероника Филонова

Премьер-министр Туниса Юсеф Шахед подписал правительственный указ, запрещающий ношение никаба - женского головного убора, закрывающего лицо - в государственных учреждениях из соображений безопасности, сообщает Al Jazeera.

Согласно документу, людям, закрывающим свое лицо, "запрещено входить в здание администрации, а также в любые другие государственные учреждения".

Фото: seanwang / istock
Британский врач оказался в центре скандала из-за просьбы снять никаб

Такое решение связано с усилением мер безопасности после трех взрывов в столице за одну неделю, в результате которых два человека погибли и семь получили ранения. 

В 2014 году министр внутренних дел Туниса предоставил разрешение на "интенсивное наблюдение за лицами, носящими никаб и паранджу", обосновывая это мерами по борьбе с терроризмом, так как за тканью может прятаться преступник.

При 23-летнем президентстве Бен Али женщинам вовсе запрещалось носить хиджаб в общественных местах. После революции 2011 года этот запрет был отменен.

Ограничение подобного рода также существует в Алжире, где власти запретили носить никаб на работе, и в некоторых других странах мира.

В мире Африка Тунис
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Съемочная группа телеканала "Звезда" попала под обстрел в Донбассе
Москва призвала Тегеран не осложнять ситуацию вокруг ядерной сделки
В Совфеде прокомментировали поставки американской нефти на Украину
Интернет-пользователей встревожило странное поведение Зеленского
Украинский военный расстрелял националистов "Азова"