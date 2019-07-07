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Звезда Disney, 20-летний актер Камерон Бойс умер во сне

Новости
    07.07.2019, 14:28
Текст:   Олег Усков

Американский актер, танцор, певец и модель Камерон Бойс скончался в возрасте двадцати лет 6 июля.

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#bestteefinthegametour

Публикация от Cameron Boyce (@thecameronboyce)

Об этом передает Sun со ссылкой на представителя семьи Бойса.

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@i_d

Публикация от Cameron Boyce (@thecameronboyce)

Молодой актер скончался во сне от приступа болезни, которой страдал последние годы.

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Публикация от Cameron Boyce (@thecameronboyce)

Что именно за болезнь - представитель не озвучил.

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wait wut

Публикация от Cameron Boyce (@thecameronboyce)

Камерон Бойс родился 28 мая 1999 года в Лос-Анджелесе. Сниматься начал в девятилетнем возрасте, дебютировав в хорроре Александра Ажи "Зеркала". Далее были "Одноклассники", где он сыграл сына Адама Сэндлера, и их сиквел.

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mag. @theglassmagazine

Публикация от Cameron Boyce (@thecameronboyce)

Также на счету актера фантастический мюзикл "Наследники" и его сиквелы, сериал Disney "Джесси", фантастический экшн "На крючке", "Танцевальная лихорадка", "Легион экстраординарных танцоров", "Летний лагерь", озвучка мультсериалов про Человека-паука.

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Публикация от Cameron Boyce (@thecameronboyce)

Представитель канала Disney в заявлении назвал покойного "невероятно талантливым".

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