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08.07.2019 16:55
Рубрика: В мире

British Airways опротестует штраф за утечку данных клиентов

Текст: Константин Волков

Британский флагманский авиаперевозчик British Airways намерен опротестовать решение Управления уполномоченного по вопросам информации (ICO) наложить на него штраф в размере 183,4 миллиона фунтов стерлингов (примерно 1,5 процента от оборота перевозчика в 2017 году). Штраф было решено наложить за утечку личных данных более 185 тысяч пассажиров.

Речь идет о хакерской атаке на British Airways в октябре прошлого года, когда были похищены данные банковских карт 244 тысяч клиентов авиакомпании, плюс могли пострадать еще 185 тысяч клиентов.

Как заявил Уилли Уолш, исполнительный директор International Consolidated Airlines Group SA (IAG), материнской компании британского флагмана, перевозчик намерен опротестовать решение. "Мы планируем сделать все необходимое для активной защиты, включая подачу апелляции", отметил он.

Хакеры похитили данные кредитных карт 380 тысяч клиентов British Airways

Глава British Airways Алекс Круз заявил, что его компания разочарована действиями властей, поскольку "British Airways быстро отреагировала на неправомерные действия, в результате которых были украдены клиентские данные. Мы не выявили свидетельств мошеннических операций по счетам клиентов".

Штраф перевозчику был вынесен в рамках регламента Евросоюза о защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR), который действует с 25 мая 2018 года. Этот регламент призван регулировать распространение личных данных граждан стран ЕС.

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