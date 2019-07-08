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08.07.2019 08:30
Рубрика: Спорт

"Бруклин" призвал чемпионов

Текст: Максим Домчев
В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) полным ходом идет подготовка к новому сезону. Один из лучших игроков НБА Кевин Дюрант сменил "Голден Стэйт" на "Бруклин".
Фото: AP Photo Фото: AP Photo
Фото: AP Photo

В результате крупной сделки "Нетс" отдали "воинам" защитников Д'Анджело Расселла и Шабазза Напьера, а также форварда Тревеона Грэма, получив в обмен Дюранта и право выбора в первом раунде драфта 2020 года.

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Дюрант - двукратный чемпион НБА, десятикратный участник матча звезд, игрок, способный в одиночку принести команде немало пользы. Есть только небольшое "но". В нынешнем сезоне Кевин точно не сыграет. 10 июня в матче плей-офф НБА он разорвал правый ахилл и выбыл из строя на сезон.

"Бруклин" официально заявил о подписании четырехлетнего контракта с Дюрантом. Общая сумма сделки составила 164 миллиона долларов. Кевин будет выступать в новом клубе под номером семь.

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В прошедшем сезоне Дюрант в набрал 26 очков, сделал 6,4 подбора и 5,9 передачи. В плей-офф статистика форварда была еще лучше - 32,3 очка, 4,9 подбора и 4,5 передачи.

Ранее "Бруклин" приобрел защитника Кайри Ирвинга, который выигрывал титул чемпиона НБА в составе "Кливленда".

Спорт Баскетбол
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