Экс-глава "Формулы-1" признался, что готов отдать за Путина жизнь

Бывший глава "Формулы-1" Берни Экклстоун рассказал о своем отношении к президенту России Владимиру Путину.

"Он хороший парень. Он никогда не делал ничего такого, что не было бы на благо людей", - приводит слова Экклстоуна ESPN со ссылкой на британское издание The Times.

Кроме того, экс-функционер заметил, что "хотел, чтобы Путин правил Европой. Он всегда держит слово".

Напомним, Экклстоун руководил "Формулой-1" с поздних 1970-х до 2017 года. Благодаря его активной поддержке с 2014 года в Сочи стал проходить один из этапов "Королевских гонок", Гран-при России. При этом экс-глава "Формулы" неоднократно публично выражал восхищение российским президентом.