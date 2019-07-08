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Рубрика: Спорт

"Ювентус" договорился с де Лигтом, но не с "Аяксом"

Текст: Максим Домчев
Фото: AP Photo/Peter Dejong Фото: AP Photo/Peter Dejong
Фото: AP Photo/Peter Dejong

Талантливый голландский защитник Маттейс де Лигт договорился с "Ювентусом" об условиях контракта, но "Аякс" требует от итальянского клуба увеличить трансферное предложение.

Как сообщил агент футболиста Мино Райола, вопрос с переходом де Лигта в "Ювентус" в руках "Аякса". "Маттейс уже договорился с итальянцами о контракте, но теперь ход "Аякса", - признался агент изданию De Telegraaf. Как пишут СМИ, зарплата футболиста в "Ювентусе" составит девять миллионов евро в год и при этом, по условию соглашения, ожидаются также различные бонусы.

Фото: EPA/Antonio Lacerda
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По словам агента, руководство "Аякса" отказывается продавать футболиста за сумму в 50 миллионов евро, о которой существовала устная договоренность. Более того, боссы голландского клуба крайне недовольны тем фактом, что "Юве" вместо того, чтобы вести переговоры с клубом, решил пойти другим путем и обратился напрямую к игроку.

"Аякс" уже заявил, что готов отдать игрока за 75 миллионов евро. Туринцы готовы заплатить 55 миллионов, а в качестве бонусов добавить еще десять. Боссы клуба из Амстердама уверены, что должны получить за талантливого игрока куда больше.

Агент де Лигта уверен, что до судебных разбирательств дело не дойдет. "Мы ни в коем случае не собираемся доводить дело до арбитража. Я сам посоветовал это Маттейсу", - сказал Райола.

По данным голландских СМИ, восьмого июля де Лигт прибудет в расположение "Аякса" и до решения проблем с трансфером будет готовиться к новому сезону в расположении амстердамцев.

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