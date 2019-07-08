Китай станет мировым лидером по поставке смартфонов 5G

Согласно отчету компании по анализу глобального рынка технологий Canalys, около 800 миллионов смартфонов 5G китайского производства будут поставлены к 2023 году во все страны мира.

Canalys прогнозирует, что к 2020 году 17,5 процента всех смартфонов будут иметь функцию 5G, и к 2023 году этот показатель резко возрастет до 62,7 процента.

По словам аналитика компании Canalys Мо Цзя, в этом году китайские операторы инвестируют в 5G пять миллиардов долларов США, страна построит от 70 до 90 тысяч базовых станций 5G.