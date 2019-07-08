Китайские студенты победили в робот-футболе на чемпионате мира по робототехнике

Китайские студенты довольны результатами своего выступления на чемпионате мира по робототехнике. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

Нынешние соревнования включают пять основных дисциплин: робот-футбол, промышленные роботы, роботы-спасатели, домашние роботы и роботы, созданные молодыми учеными.

Помимо ребят из Чжэцзяна, в чемпионате принимали участие студенты из Пекинского университета информатики и технологий, которые заняли второе место. Хорошо показала себя и команда из Университета Цинхуа.

Семидневный чемпионат мира по робототехнике-2019 завершается 8 июля. В соревнованиях приняли участие 2000 игроков из 200 команд со всего мира. Впервые чемпионат был проведен в 1997 году. Сегодня он приобрел статус значимого международного события в области применения искусственного интеллекта.