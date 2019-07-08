Легендарные БТР-40 продолжают служить в Индонезии

Созданные почти 70 лет назад легендарные БТР-40 продолжают служить в вооруженных силах Индонезии. В Сети появились фотографии ремонта одной из таких машин бойцами подразделения сухопутных войск страны.

Как известно, бронетранспортеры этой модели поставлялись Советским Союзом этому островному государству еще в конце 50-х - начале 60-х годов в рамках оказания военно-технической помощи. Всего речь идет о двух сотнях "сороковых".

Со временем отношения между двумя странами разладились, но от советской техники здесь никто не думал отказываться.

Разумеется, в настоящее время эти БТР выглядят уже иначе, чем много десятилетий назад. Они получили бронированную крышу, на которую установили башню с вооружением. В передней части корпуса появились дымовые гранатометы. Старый бензиновый двигатель заменен на японский дизельный.

Сейчас в строю остается около сотни таких машин. Судя по всему, в ближайшее время отказываться от них не собираются. Обновленные БТР-40 вполне справляются с теми задачами, которые на них возлагаются, к тому же они достаточно простые, неприхотливые и легко ремонтируются.

Также на вооружении армии Индонезии продолжают оставаться старые советские БТР-50, БРДМ-2, легкие танки ПТ-76.

Однако есть и новые образцы, полученные из России, например, БТР-80А, БМП-3. Недавно стало известно о закупке плавающих бронетранспортеров БТ-3Ф.