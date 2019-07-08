Мексика в 11-й раз выиграла Золотой кубок КОНКАКАФ

Сборная Мексики в 11-й раз в истории стала обладателем Золотого кубка КОНКАКАФ. В решающем матче мексиканцы переиграли команду США.

В финальном матче турнира в шестой раз в истории встретились команды Мексики и США. В четырех предыдущих финалах победу праздновали мексиканцы, а команда США смогла переиграть своих соседей лишь однажды.

В нынешнем финале статус фаворитов также был у сборной Мексики. И на протяжении всего матча эта команда больше владела мячом. Но счет в матче был открыт лишь во втором тайме. Защитник Рауль Хименес нашел пасом пяткой бывшего игрока "Барселоны" Хонатана Дос Сантоса, который хладнокровно пробил под перекладину. Все попытки американцев спасти игру оказались тщетными - встреча завершилась со счетом 1:0. Не помогла сборной США и поддержка трибун. На финальный матч в Чикаго собралось 62 493 человек.

Для сборной Мексики эта победа стала 11-й на турнире. У команды США осталось шесть титулов.

Лучшим бомбардиром нынешнего турнира не стал никто из участников финала. Этот почетный титул получил 19-летний канадец Джонатан Дэвид, забивший шесть мячей. Хименес стал вторым, отличившись пять раз.