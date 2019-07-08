Мелодии с холмов: международный музыкальный фестиваль на курорте Sani Resort

Sani Festival. Фото: Предоставлено Sani Resort

6 июля на греческом курорте Sani Resort открылся международный музыкальный фестиваль, который продлится до 17 августа. Здесь можно услышать и увидеть выступления джазовых пианистов, саксофонистов и певцов с мировой известностью, знаменитых греческих музыкантов и даже уникальный французский цирковой коллектив, состоящий всего из двух человек.

Ранее мы уже писали о гастрономическом фестивале Sani Gourmet, на который приглашаются самые титулованные повара мира (он проходит на курорте Sani Resort в мае-июне). Международный Sani Festival - еще один традиционный фестиваль Sani Resort. Каждый год он предлагает оригинальное сочетание различных жанров музыки с другими видами искусств.

В этом году на Sani Festival будет продолжено развитие заявленных в прошлые годы тем: "Jazz on the Hill", "Classical Waves", "International Sounds" и "Greek Variations".

Хедлайнерами "Jazz on the hill" ("Джаза на холме") станут джазовый пианист Кристиан Сэндс - несмотря на свою молодость, он пятикратный обладатель премии "Грэмми", и легенда джаза, выдающийся саксофонист Чарльз Ллойд, который сыграет со своей группой Sky Trio и греческими артистами. Специально для этого направления в Sani Resort выстроена сцена на живописном холме под развалинами старой крепости, откуда открывается великолепный вид на море.

"Classical Waves" ("Классические волны") откроются 20 июля выступлением пианиста Йоахима Хорсли, который также пишет музыку к сериалам и фильмам. Он исполнит классическую музыку в афро-карибской аранжировке. Представителями Греции на Classical Waves будут София Кианиду (сопрано) и Димитрис Паксоглу (тенор) в сопровождении оркестра ContraTempo.

Классический пианист и композитор Йоахим Хорсли. Фото: Предоставлено Sani Resort

Направление "International Sounds" обещает быть, пожалуй, самым разнообразным. В этом году на нем выступит шведская джазовая певица Гунхильд Карлинг. Она, впрочем, не только певица и автор текстов - Карлинг известна умением играть на разных инструментах одновременно, создавая уникальное представление-вечеринку. Она лидер семейной музыкальной группы Carling Family. Группа играет свинг, диксиленд и кабаре-джаз в стиле 1930-х годов. Джаз в исполнении Гунхильд - это тонкие детали и перфекционизм во всем: от визуального образа до пения и игры на трубе и тромбоне. Увлекательный контраст возникает между имиджем девушки 1930-х с оттенком буффонады - и совершенно взрывным музыкальным темпераментом шведки.

Певица и мультиинструменталистка Гунхильд Карлинг. Фото: Предоставлено Sani Resort

Не менее запоминающимися вечерами "International Sounds" обещают стать 26 и 27 июля, на которые запланированы выступления основателей Le Cirque Invisible ("Невидимого цирка") - семейной пары Жана-Батиста Тьере и Виктории Чаплин, младшей дочки Чарли Чаплина. "Невидимый цирк" называют ещё и самым загадочным: за сорок лет существования его артисты дали интервью всего один раз, в 1972-м году. При этом "Невидимый цирк" объехал с гастролями не один десяток стран, побывав в том числе и в России - на Чеховском фестивале в 2009 году. Критики сравнивали его выступления с преображениями на сцене с рассказами Кафки. В шоу на Sani Festival увлекательные истории-пантомимы Виктории Чаплин объединятся с сюрреалистическими фокусами Тьере.

Le Cirque Invisible семейной пары Жана-Батиста Тьере и Виктории Чаплин, младшей дочки Чарли Чаплина. Фото: Предоставлено Sani Resort

И, наконец, "Greek Variations" представят многочисленным гостям Sani Festival греческого певца, поэта и композитора Дионисиса Саввопулоса и певицу Алкистис Протопсалти.

Греческие курорты - это не только чистейшее море и воздух, живописные пляжи и зеленые холмы. Это еще и возможность новых и прекрасных в своей неожиданности культурных впечатлений. Что приятно, за ними не придется ехать отдельно, выкраивая драгоценное время из рабочего графика.