Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
08.07.2019,  
13:05
Текст:  Алексей Брусилов

Новые БТР-82А с кондиционерами замечены в Узбекистане

На совместных учениях пограничных войск в Узбекистане впервые замечены новые БТР-82А, оборудованные кондиционерами.

Бронетранспортеры этой модели были использованы в ходе совместных тактико-специальных занятий с представителями аналогичного силового ведомства Таджикистана.

Репортаж размещен на официальном YouTube-канале национальной телерадиокомпании Узбекистана.

Бойцы двух государств успешно отразили вторжение условных нарушителей. В разгроме "бандформирования" также принимали участие бронеавтомобили Oshkosh M-ATV американского производства, принадлежащие пограничным войскам Узбекистана и поставленные Таджикистану из Китая VP-11.

На видеокадрах можно увидеть вооруженные пулеметами "Корд" вездеходы Jeep J8 таджикского спецназа.

Оказывали огневую поддержку и прикрывали броней БТР-80 и БМП-2.

Фото: Alan Wilson/ Wikimedia.org
В июле 41-го: как русские у немцев танк угнали

На реке Амударья курсировали военные катера, в воздухе действовали беспилотные летательные аппараты, вертолеты Ми-8 и Ми-24.

БТР-82А хорошо зарекомендовали себя в Российской армии, у военных Азербайджана и Казахстана. Эти бронемашины прошли успешную проверку во время боевых действий в Сирии.

На прошедшем недавно Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" был представлен вариант, получивший прицел с тепловизором и лазерным дальномером. Также "восемьдесят второй" снабдили дополнительной защитой из бронированных экранов и противокумулятивных решеток.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Армия России начала производство воды в затопленном Тулуне 10:43
Надежный и универсальный: новый "ВПК-Урал" представили на "Армии-2019" 04.07.2019
Вьетнамцы готовятся к "Танковому биатлону" на модернизированных Т-54М3 02.07.2019
учения
Фото: Пресс-служба ЦВО
Шесть тысяч АК-74М последней модификации поступили в ЦВО 09:24
Системы ПВО "Бук" впервые применят новые ракеты 06.07.2019
Видео: Корабли ЧФ контролируют учения НАТО в Черном море 05.07.2019
бронетехника
Фото: Alan Wilson/ Wikimedia.org
В июле 41-го: как русские у немцев танк угнали 07.07.2019
Пентагон объяснил, почему Трампу прислали ржавые танки 04.07.2019
Испытания 57-мм боевого модуля для "Арматы" начнутся в 2019 году 03.07.2019