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08.07.2019 12:58
Рубрика: Общество

Первого арабского космонавта накормят на МКС халяльной едой

Текст: Вероника Филонова

Российская компания Space Food Laboratory, специализирующаяся на производстве продуктов питания для космонавтов, приготовит традиционные арабские блюда для первого астронавта из Объединенных Арабских Эмиратов Хаззаа Аль-Мансури, который отправится на Международную космическую станцию в конце сентября, сообщает газета Khaleej Times.

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Согласно полученному документу, космонавту будут предложены консервированные халяльные (разрешенные мусульманам) блюда, такие как балалет (обжаренная сладкая лапша), мадруба (засоленная рыба) и салуна (овощной бульон). Ожидается, что алюминиевые контейнеры с едой будут готовы к середине августа.

25 сентября 2019 года Аль-Мансури на восемь дней отправится на МКС вместе с российским космонавтом Олегом Скрипочкой и американским астронавтом Джессикой Меир на борту российского космического корабля "Союз МС-15". Они будут взаимодействовать с наземными станциями, обмениваться информацией, а также документировать повседневную жизнь на МКС.

Летом 2018 года между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами было подписано соглашение о первом полете астронавта из ОАЭ на МКС. Два эмиратских кандидата, военный летчик Хаззаа Аль-Мансури и инженер сетевой поддержки Султан Аль-Нияди, начали обучение в подмосковном Центре подготовки космонавтов осенью прошлого года.

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