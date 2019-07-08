Первого арабского космонавта накормят на МКС халяльной едой

Российская компания Space Food Laboratory, специализирующаяся на производстве продуктов питания для космонавтов, приготовит традиционные арабские блюда для первого астронавта из Объединенных Арабских Эмиратов Хаззаа Аль-Мансури, который отправится на Международную космическую станцию в конце сентября, сообщает газета Khaleej Times.

Согласно полученному документу, космонавту будут предложены консервированные халяльные (разрешенные мусульманам) блюда, такие как балалет (обжаренная сладкая лапша), мадруба (засоленная рыба) и салуна (овощной бульон). Ожидается, что алюминиевые контейнеры с едой будут готовы к середине августа.

25 сентября 2019 года Аль-Мансури на восемь дней отправится на МКС вместе с российским космонавтом Олегом Скрипочкой и американским астронавтом Джессикой Меир на борту российского космического корабля "Союз МС-15". Они будут взаимодействовать с наземными станциями, обмениваться информацией, а также документировать повседневную жизнь на МКС.

Летом 2018 года между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами было подписано соглашение о первом полете астронавта из ОАЭ на МКС. Два эмиратских кандидата, военный летчик Хаззаа Аль-Мансури и инженер сетевой поддержки Султан Аль-Нияди, начали обучение в подмосковном Центре подготовки космонавтов осенью прошлого года.