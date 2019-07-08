Подсказки с потолка: сборку F-35 Lightning II сняли на видео

Производители F-35 Lightning II показали небольшой фрагмент сборки самолета.

Одна из американских компаний, участвующих в производстве истребителя F-35 Lightning II, позволила заглянуть в цех во время сборки его фюзеляжа. Видео опубликовано на канале youtube.

Как оказалось, рабочие здесь в буквальном смысле "берут с потолка" данные о том, куда именно крепить детали.

Дело в том, что вмонтированные в потолок проекторы выводят на корпус будущего самолета световые подсказки. Это не только маркеры в виде линий и точек, но и названия необходимых в данный момент инструментов, информация о последовательности работ.

Справка "РГ"

Малозаметный многофункциональный истребитель-бомбардировщик V поколения разработан фирмой Lockheed Martin. Еще на ранних этапах создания компания заявляла, что использует секретные наработки ОКБ имени Яковлева.

В процессе первых испытаний самолета разработчики столкнулись со множеством проблем. Так в августе 2011 года все восемь попыток прототипа F-35C сесть на имитатор палубы авианосца окончились неудачей. Причина тому - серьёзные конструктивные просчёты.

Испытания в конце 2015 года версии истребителя для ВМФ США также показали неготовность машины.

В 2016 году президент США Дональд Трамп раскритиковал прогрмму создания истребителя из-за высокой цены. В результате Lockheed Martin значительно снизила его стоимость.

В мае 2019 года ВВС США впервые применили F-35A в боевых условиях в Сирии.