Мавзолей Ленина закроют для посещений 13 июля

Из-за проведения официальных мероприятий на Красной площади, доступ к Мавзолею В.И. Ленина будет закрыт. Об этом сообщает центр по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ.

По данным ведомства, в субботу, 13 июля, на Красной площади будет проходить выпуск слушателей Московского университета МВД России имени В.Я Кикотя. Поэтому мавзолей будет закрыт, а доступ на главную площадь страны ограничат до завершения официального мероприятия.

Напомним, что режим работы Мавзолея Ленина: вторник, среда, четверг, суббота и воскресенье с 10:00 до 13:00. Понедельник и пятница - выходные дни.

Кстати, в Московском университете МВД России имени В.Я Кикотя на 34 кафедрах преподается более 500 учебных дисциплин. В университете трудятся более 150 докторов наук и 500 кандидатов наук. Профессиональное обучение здесь сочетается с научно-исследовательской деятельностью и базируется на новейших научных достижениях в сфере организации борьбы с преступностью и обеспечения общественного порядка.