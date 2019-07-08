С начала года в Москве в ДТП попали более 100 велосипедистов

В Москве с начала года произошло 111 аварий с велосипедистами. Об этом сообщает пресс-служба центра организации дорожного движения столицы.

Как сообщает пресс-служба, в результате ДТП два человека погибли и 109 пострадали. Как уточняет пресс-служба ЦОДД, всем участникам движения необходимо помнить о правилах поведения на дороге, не выезжать из-за припаркованного транспорта, пешеходные переходы преодолевать спешившись с велосипеда, быть внимательным на дороге и соблюдать ПДД.

Так, например, велосипедист обязан ехать или по велодорожке или по правому краю проезжей части или по обочине. При совершении маневров он должен заранее предупреждать о своих намерениях рукой: так вытянутая в бок рука говорит о том, что велосипедист хочет повернуть в эту сторону. Велосипедисту запрещено поворачивать налево и разворачиваться на дорогах, имеющих более одной полосы в данном направлении. То есть, чтобы повернуть, он должен сойти с велосипеда и дойти до ближайшего пешеходного перехода, совершить пешим маневр и дальше продолжить путь на велосипеде. Штраф для велосипедиста за нарушение ПДД согласно КоАП Москвы составляет 800 рублей, за аналогичное нарушение в состоянии опьянения составит до 1,5 тысячи рублей.