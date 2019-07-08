Новости

Корабли проекта "Буян-М" оснастят отечественными двигателями 18:29
Сын Виктора Цоя прокомментировал фильм Алексея Учителя об отце 18:22
МИД РФ: Соглашение между Албанией и Косово вызывает озабоченность 18:10
Умер актер и режиссер Владимир Златоустовский 17:59
Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" побывал в Кабо-Верде 17:58
Беглов потребовал увеличить гарантийный срок эксплуатации дорог 17:45
АвтоВАЗ рассказал о надежности японского вариатора для Lada Xray 17:40
Новый "Человек-паук" стал лидером российского проката 17:30
ВГТРК пригласила к себе участников запрещенного на Украине телемоста 17:25
На Урале арестовали водителя взорвавшегося бензовоза 17:24
Выступления атлетов Беларуси на Евроиграх превзошли ожидания зрителей 17:20
В Петербурге жильцам вернули 675 чердаков и подвалов 17:15
Названа смертельно опасная для здоровья "курортная" еда 17:15
В Петербурге электронные закупки позволили сэкономить 692 млн рублей 17:00
Шедевры импрессионизма из ведущих музеев Испании покажут в Москве 17:00
Вышел русский трейлер "Малефисенты 2" с Анджелиной Джоли 16:59
British Airways опротестует штраф за утечку данных клиентов 16:55
Собянин рассказал о маятниковой миграции в Москве 16:54
ООН: 50 тысяч женщин погибли за год от домашнего насилия 16:52
Семья из Курска получит два миллиона рублей за потерянный клад 16:44
Группа "Ласковый май" в знак протеста никогда не поедет в Грузию 16:37
ЦБ не увидел повода в расследовании по поводу данных по инфляции 16:35
В Перми продают уникальный прототип длинной Lada 4x4 и "Надежды" 16:33
В Москве построят 47 станций метро до 2023 года 16:29
Торжество момента: свадебные и вечерние наряды в Bosco Ceremony 16:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июля
Когда в Россию вернется лето
Когда в Россию вернется лето
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
08.07.2019 17:00
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Шедевры импрессионизма из ведущих музеев Испании покажут в Москве

Текст: Мария Воронова

В Музее русского импрессионизма откроется выставка "Импрессионизм и испанское искусство", которая соберет произведения искусства из 14 ведущих музеев Испании и частных коллекций, которые дополнят два полотна из собрания Пушкинского музея. Экспозиция откроется 10 октября этого года и будет работать до 26 января 2020 года, говорится на официальном сайте музея.

Работы Пабло Пикассо привезут на ВДНХ

Во второй половине XIX века импрессионизм стал одним из самых популярных движений в живописи. Загордившись во Франции, он оказал особое влияние на творчество испанских художников. На выставке, куратором которой выступает каталонский историк искусства Франческо Фонтбона, можно увидеть работы Хоакина Сорольи, Рамона Касаса, Дарио де Регойоса, Мариана Пиделасерра (например, полотно "Желтые бани. Утреннее солнце", созданное в 1900-1901 годах), Игнасио Майоля, Сантьяго Русиньйоля, Рикардо Канальса, Игнасио Зулоага, Хоакима Мира и Пере Исерна.

"Они (испанские художники) предпочитали яркую, сочную палитру, чтобы передать всю красоту южной природы - красочные тени размашистых деревьев, белые блики солнечных рефлексов и переливы морской воды. Испанский импрессионизм вырастает из классического живописного наследия, в нем чествуется связь с традициями искусства XVII века в лице Веласкеса и искусства XVIII века в лице Гойи", - говорится в сообщении.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме будут добиваться экстрадиции оскорбившего президента журналиста
Самолет авиакомпании Utair вернулся в Москву из-за ЧП на борту
Комитет Думы поддерживает идею о прекращении импорта из Грузии вина и воды
Иран превысил уровень обогащения урана
СК проверит службу опеки по делу об избиении девочки в Ингушетии