Шедевры импрессионизма из ведущих музеев Испании покажут в Москве

В Музее русского импрессионизма откроется выставка "Импрессионизм и испанское искусство", которая соберет произведения искусства из 14 ведущих музеев Испании и частных коллекций, которые дополнят два полотна из собрания Пушкинского музея. Экспозиция откроется 10 октября этого года и будет работать до 26 января 2020 года, говорится на официальном сайте музея.

Во второй половине XIX века импрессионизм стал одним из самых популярных движений в живописи. Загордившись во Франции, он оказал особое влияние на творчество испанских художников. На выставке, куратором которой выступает каталонский историк искусства Франческо Фонтбона, можно увидеть работы Хоакина Сорольи, Рамона Касаса, Дарио де Регойоса, Мариана Пиделасерра (например, полотно "Желтые бани. Утреннее солнце", созданное в 1900-1901 годах), Игнасио Майоля, Сантьяго Русиньйоля, Рикардо Канальса, Игнасио Зулоага, Хоакима Мира и Пере Исерна.

"Они (испанские художники) предпочитали яркую, сочную палитру, чтобы передать всю красоту южной природы - красочные тени размашистых деревьев, белые блики солнечных рефлексов и переливы морской воды. Испанский импрессионизм вырастает из классического живописного наследия, в нем чествуется связь с традициями искусства XVII века в лице Веласкеса и искусства XVIII века в лице Гойи", - говорится в сообщении.