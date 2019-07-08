В Москве стали чаще селиться соловьи

В этом году в Москве соловьев услышали на Арбате, в Хамовниках и даже около метро "Белорусская". Всего обнаружено 160 новых мест обитания этих певчих птиц. Об этом сообщает пресс-служба "Мосприроды".

Всего в столице насчитывается порядка 400 мест обитания соловьев, все они нанесены на специальную интерактивную карту, созданную сайтом Мосприроды. Из общего числа мест порядка 160 были обнаружены весной этого года. Среди них - Гоголевский бульвар, улица Знаменка, парк Горького, Нескучный сад, Даниловский сквер, а также другие места в районах Арбат, Якиманка, Хамовники и других. Что удивительно, поют птицы почти в непосредственной близости от жилых домов. И связано это, как считают орнитологи, с появлением новых парков и озеленением территорий, прилегающих к жилым районам.

Так же среди мест, которые "полюбили" соловьи, значатся районы Раменки, Братеево, а наибольшее число "певцов" обитает в столице в парке Битцевский лес. Здесь, по данным специалистов, каждую весну насчитывают более 30 поющих птиц. Еще два любимых парка - Терлецкий и Измайлово.

Поют только самцы, привлекая своими трелями партнерш. Соловьев считают с начала мая по 30 июня, затем птицы высиживают птенцов в гнездах.