Главный дорожник Хабаровска арестован на два месяца

Центральный районный суд Хабаровска принял решение заключить под стражу начальника управления дорог и внешнего благоустройства администрации города Олега Гроо.

Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона, чиновник пробудет в СИЗО два месяца.

Сегодня стало известно, что, не дожидаясь окончания расследования, глава Хабаровска Сергей Кравчук уволил Гроо.

- Обвинения в его адрес очень серьезные и, возможно, обоснованные. Я лично не потерплю, чтобы администрация города ассоциировалась с незаконной деятельностью ее сотрудников, - приводятся на сайте мэрии слова Кравчука.

Напомним, Гроо стал фигурантом дела о получении взятки - четырех миллионов рублей. Он был задержан в пятницу, а дома у него провели обыск.

Зимой начальник управления дорог уже попадал в поле зрения оперативников. Его обвиняли в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности и временно отстраняли от работы. Однако после мирного урегулирования конфликта Гроо вновь вернулся в мэрию.