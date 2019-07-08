Модернизированный МРК ТОФ "Смерч" уничтожил "вражеский" корабль

Сегодня в акватории Авачинского залива малый ракетный корабль Тихоокеанского флота "Смерч" уничтожил корабль условного противника. Как сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский, "Смерч" прошел ремонт с модернизацией и в настоящее время находится на ходовых испытаниях.

Корабль расстрелял из артиллерийской установки АК-176 морской буксируемый щит, имитировавший надводный корабль условного противника, а также макет морской плавающей мины. Для этого экипаж применил скорострельную артустановку АК-630М.

Модернизация "Смерча" началась в 2017 году на базе АО "Северо-Восточный ремонтный центр". Взамен ракетного комплекса "Малахит" корабль получил комплекс из 16 противокорабельных крылатых ракет "Уран". До конца текущего года МРК должен вернуться в состав сил постоянной готовности.