В Приморье нашли пропавший в 1941 году бомбардировщик

Участники Поискового движения "АвиаПоиск" Приморского регионального отделения "Поискового движения России" нашли место падения советского бомбардировщика ДБ-3, находившегося в составе 50-го смешанного бомбардировочного авиаполка ВВС Тихоокеанского флота.

Как рассказал командир "АвиаПоиска" Ярослав Ливанский, еще 10 лет назад, работая в Центральном военно-морском архиве, ребята обнаружили информацию о том, что 27 ноября 1941 года самолет ДБ-3, пилотируемый старшим лейтенантом Николаем Ясыревым, не вернулся на аэродром.

Через год "АвиаПоиск" вышел на бывшего авиационного техника 50-го авиаполка, ветерана Великой Отечественной Войны Бориса Алексеевича Никитина. Он лично знал экипаж и рассказал, что помнил о трагедии.

Как следует из архивного аварийного акта, причиной аварии могла стать погода. Самолет, отправившийся на стрельбы, около 11 утра снесло сильным южным ветром в район сел Виноградовка и Анучино. Примерно в это же время стала резко ухудшаться погода, к 11-30 появилась сильная низкая облачность. Экипаж, вероятно, потерял детальную ориентировку, и, чтобы восстановить ее, начал ходить кругам в районе Виноградовки, пытаясь пробить облачность. Самолет, находившийся в паре с бомбардировщиком, отказался от этих попыток и сел в шести километрах южнее деревни.

В документе говорится, что "дальнейшие действия и судьба экипажа Ясырева не известны". Поиск с воздуха, которые вели после исчезновения самолета, результатов не дал.

В время разведки "АвиаПоиск" нашел место падения самолета - в тайге, в 30 километрах юго-восточнее Виноградовки, над которым последний раз и видели машину. По словам Ливанского, исходя из того, что обломки разбросаны на площади 40 на 40 метров, можно сделать вывод, что самолет упал вертикально вниз.

"Вероятнее всего, причинами могло стать обледенение самолета или почти полная выработка топлива из-за потери ориентировки во время снегопада", - отметил он.

Поисковики нашли фрагменты парашютных систем и двигателя с заводским номером, по которому удалось идентифицировать бомбардировщик. Человеческих останков они не обнаружили. Возможно, позднее их захоронили охотники или тела при ударе отбросило на большое расстояние. Выяснить детали команда "АвиаПоиска" намерена во время большой экспедиции на место катастрофы, которую планирует организовать в ближайшее время.