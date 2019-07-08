Кунсткамера получит в 2023 году новый многофункциональный комплекс

Почти 4,5 миллиарда рублей кабинет министров выделяет на строительство для Кунсткамеры современного многофункционального научно-хранительского центра. Постановление, сообщили "РГ" в аппарате правительства, подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Новые площади для Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) возведут на базе одного из недостроенных объектов Санкт-Петербурга.

Еще в 1988 году для комплекса Специальной астрофизической обсерватории Академии наук СССР в городе спроектировали центр управления, сбора и обработки данных.

С большими перерывами строительство шло в период 1990-1998 годов, но так ничем и не закончилось.

Поскольку документация на здание в полном объеме не сохранилась, потребуются дополнительные проектные и изыскательские работы, в том числе обследование конструкций для выявления степени износа.

В прошлом году был проведен технологический и ценовой аудит проекта и получено положительное заключение.

В этом году строительство потребует из федерального бюджета 94 миллиона рублей, в 2020 - 1,35 миллиарда, в 2021 - 1,41 миллиарда и в 2022 году - еще 1,6 миллиарда.

Сдача центра в эксплуатацию запланирована на 2023 год.