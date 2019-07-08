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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Сплин станет хедлайнером "Усадьбы Jazz" в Петербурге

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге в Центральном парке культуры и отдыха на Елагином острове 13 июля пройдет опен-эйр "Усадьба Jazz". Джаз, фанк, блюз, фолк будет звучать на трех сценах.

Как сообщает оргкомитет, на Елагином острове "Усадьба Jazz" состоится уже в восьмой раз. Открытием фестиваля обещает стать Яз Ахмет, это британская артистка, в совершенстве играющая на трубе и флюгельгорге, в композициях она смело использует электронные элементы. Яз Ахмет не очень широко известна в музыкальной среде, но она создавала знаковые проекты с такими группами как Radiohead и These New Puritans.

Фото: Анжелика Гурская/РГ
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В рамках фестиваля выступит Омара Портуондо, ее называют "кубинской Эдит Пиаф". Омара Портундо работает в жанре сон - это уникальный стиль кубинской музыки, он сочетает в себе испанские и африканские мотивы. Элементы кампесино пришли в стиль от испанских крестьян, а барабанные ритмы Африки - от рабов, привезенных с этого континента. Сон впоследствии стал одним из направлений, на основе которого сформировалась сальса. Омара Портуондо недавно отметила 88-летие и выступление на сцене "Усадьбы Jazz" станет частью ее прощального мирового тура.

Зрители услышат и легендарного балалаечника Алексея Архиповского, а также ударника Макайю Мак Крейвена.

Помимо музыкантов с мировыми именами, на сцене выступят и юные джазмены - победители конкурса, который проводился за месяц до фестиваля. Выступление на сценах Центрального парка культуры и отдыха станет для них главным призом.

Ну а хедлайнером вечера станет группа Сплин. Коллектив представит уникальную акустическую программу, созданную специально для выступления на фестивале.

Культура Музыка Джаз Культура Музыка Фолк Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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