Новости

Корабли проекта "Буян-М" оснастят отечественными двигателями 18:29
Сын Виктора Цоя прокомментировал фильм Алексея Учителя об отце 18:22
МИД РФ: Соглашение между Албанией и Косово вызывает озабоченность 18:10
Умер актер и режиссер Владимир Златоустовский 17:59
Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" побывал в Кабо-Верде 17:58
Беглов потребовал увеличить гарантийный срок эксплуатации дорог 17:45
АвтоВАЗ рассказал о надежности японского вариатора для Lada Xray 17:40
Новый "Человек-паук" стал лидером российского проката 17:30
ВГТРК пригласила к себе участников запрещенного на Украине телемоста 17:25
На Урале арестовали водителя взорвавшегося бензовоза 17:24
Выступления атлетов Беларуси на Евроиграх превзошли ожидания зрителей 17:20
В Петербурге жильцам вернули 675 чердаков и подвалов 17:15
Названа смертельно опасная для здоровья "курортная" еда 17:15
В Петербурге электронные закупки позволили сэкономить 692 млн рублей 17:00
Шедевры импрессионизма из ведущих музеев Испании покажут в Москве 17:00
Вышел русский трейлер "Малефисенты 2" с Анджелиной Джоли 16:59
British Airways опротестует штраф за утечку данных клиентов 16:55
Собянин рассказал о маятниковой миграции в Москве 16:54
ООН: 50 тысяч женщин погибли за год от домашнего насилия 16:52
Семья из Курска получит два миллиона рублей за потерянный клад 16:44
Группа "Ласковый май" в знак протеста никогда не поедет в Грузию 16:37
ЦБ не увидел повода в расследовании по поводу данных по инфляции 16:35
В Перми продают уникальный прототип длинной Lada 4x4 и "Надежды" 16:33
В Москве построят 47 станций метро до 2023 года 16:29
Торжество момента: свадебные и вечерние наряды в Bosco Ceremony 16:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июля
Когда в Россию вернется лето
Когда в Россию вернется лето
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
08.07.2019 17:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Петербурге электронные закупки позволили сэкономить 692 млн рублей

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

За первое полугодие бюджет Петербурга сэкономил 692 миллиона рублей благодаря использованию единой информационной системы городского комитета по государственному заказу. Об этом сообщил врио губернатора Северной столицы Александр Беглов во время рабочего совещания городского правительства.

Петербуржцам представят "водородный трамвай"

Единую информационную систему, применяемую при госзакупках, в Петербурге также называют "электронным магазином". За первое полугодие она была использована при проведении торгов на общую сумму 85,7 миллиарда рублей.

Всего же в Петербурге проведены торги на 132,8 миллиарда рублей.

Сейчас с помощью электронных аукционов в Петербурге заключается 81,1 процента от всех контрактов.

Малый и средний бизнес постепенно осваивает эту систему. За последнее время доля закупок у малых компаний выросла в Петербурге в два раза и составляет 28,8 процента.

Власть Работа власти Регионы Экономика Казна Бюджеты регионов Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме будут добиваться экстрадиции оскорбившего президента журналиста
Самолет авиакомпании Utair вернулся в Москву из-за ЧП на борту
Комитет Думы поддерживает идею о прекращении импорта из Грузии вина и воды
Иран превысил уровень обогащения урана
СК проверит службу опеки по делу об избиении девочки в Ингушетии