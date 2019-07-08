В Петербурге электронные закупки позволили сэкономить 692 млн рублей

За первое полугодие бюджет Петербурга сэкономил 692 миллиона рублей благодаря использованию единой информационной системы городского комитета по государственному заказу. Об этом сообщил врио губернатора Северной столицы Александр Беглов во время рабочего совещания городского правительства.

Единую информационную систему, применяемую при госзакупках, в Петербурге также называют "электронным магазином". За первое полугодие она была использована при проведении торгов на общую сумму 85,7 миллиарда рублей.

Всего же в Петербурге проведены торги на 132,8 миллиарда рублей.

Сейчас с помощью электронных аукционов в Петербурге заключается 81,1 процента от всех контрактов.

Малый и средний бизнес постепенно осваивает эту систему. За последнее время доля закупок у малых компаний выросла в Петербурге в два раза и составляет 28,8 процента.