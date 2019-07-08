На Кубани в ДТП с иномарками погибли четыре человека

В Красноармейском районе Кубани произошло ДТП, в котором погибли сразу четыре человека. Трагический инцидент случился накануне вечером на 90-м километре автотрассы Новороссийск - Керчь.

"По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля Hyundai при развороте не убедился в безопасности движения и допустил столкновение с автомобилем Volvo, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель автомобиля Hyundai и три его пассажира".

О том, пострадал ли водитель Volvo, в полиции не сообщили. Сейчас по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причины автокатастрофы.