В Анапе тренера обвинили в гибели подростка во время купания в море

На 37-летнего тренера из Центра спортивной подготовки "Крымский" заведено уголовное дело по подозрению в причинении смерти по неосторожности 17-летнему жителю Крымского района.

Мужчине предъявлено обвинение вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей по части 2 статьи 109 УК РФ, сообщили "РГ" в пресс-службе краевого СК РФ.

Установлено, что мужчина был старшим в группе несовершеннолетних спортсменов секции пулевой стрельбы. Подростки находились на однодневном отдыхе в станице Благовещенской.

По версии следствия, 18 июня 2019 года подозреваемый разрешил своим подопечным поплавать в необорудованном для купания месте на Черном море, в результате чего утонул подросток.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.