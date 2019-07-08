На Урале арестовали водителя взорвавшегося бензовоза

В Свердловской области суд отправил под арест водителя бензовоза, который взорвался прошедшей ночью.

"Решением судьи водитель арестован до 7 сентября", - рассказали ТАСС в пресс-службе суда.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть двух и более лиц, лицом, находившимся в состоянии опьянения.

Как уже писала "РГ", трагедия, унесшая жизни трех человек, произошла в 00:15 по местному времени на 44 километре дороги Карпинск - Кытлым. По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением. Автомобиль "Урал" перевозил 500 литров топлива, после разгерметизации оно загорелось. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Пожарным удалось оперативно справиться с огнем.