Управлением общественным транспортом в Екатеринбурге займутся роботы

Соглашение о стратегическом партнерстве подписали глава Екатеринбурга Александр Высокинский и генеральный директор НПО Автоматики Андрей Мисюра в рамках "Иннопрома". Предприятие берет на себя работу по созданию в уральском мегаполисе "умной" системы управления общественным транспортом и дорожным движением.

"Мы уже занимаемся некоторыми вопросами, но в комплексе все заработает года через три", - рассказал "РГ" заместитель генерального директора по продукции гражданского и специального назначения Евгений Шароварин.

В первую очередь, инновации коснутся работы светофоров: сейчас они управляются дистанционно, но не автоматически, в перспективе робот будет отслеживать пробки в режиме реального времени и корректировать их работу.

"Второй момент - оптимизация маршрутов общественного транспорта, - рассказал Евгений Шароварин. - Мы собираемся проанализировать маршруты, по которым передвигаются жители, и на основе этой информации изменить схемы движения. Другими словами, сначала смотрим, где люди протоптали дорожки, а потом асфальтируем. Важно, что система будет динамичной: то есть, автобус не будет привязан к конкретному маршруту, а сможет обслуживать другие по мере необходимости - сейчас он на маршруте номер шесть, а через два часа - на номере восемь".

Третья составляющая - платное парковочное пространство. Места, где можно будет оставлять автомобиль, тоже будут выбирать исходя из потребностей горожан.