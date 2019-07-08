Песков: Путин в курсе ситуации с арестом помощника Цуканова

Президент получает всю информацию по аресту Александра Воробьева - помощника полпреда в Уральском федеральном округе. Но с Николаем Цукановым эта тема не обсуждалась, заявили в Кремле.

Напомним, ФСБ в пятницу сообщила о задержании Воробьева. Он подозревается в госизмене.

"Естественно, президент располагает всей полнотой информации по этому вопросу", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос, предупредили ли главу государства о планах ареста Воробьева.

Владимир Путин не обсуждал эту историю со своим полпредом Цукановым. "Нет, они не встречались. Каких-либо встреч на этот счет не было", - заметил Песков.