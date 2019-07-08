Самолет из Челябинска в Анталью задержан из-за удара молнии

Рейс Челябинск-Анталья авиакомпании Red Wings задержан на полсуток из-за ЧП при посадке на Южном Урале. По предварительным данным, во время ночной грозы в самолет попала молния, и его до сих пор продолжают осматривать техники, сообщили в понедельник в пресс-службе аэропорта.

- Вылет, намеченный на 01.40, вновь отложен, - сообщил представитель аэропорта Челябинск Сергей Куклев. - Ориентировочно - до 15 часов. Пассажиры размещены в гостиницах. Они уже прошли регистрацию и смогут вылететь сразу после того, как бригада техников авиакомпании закончит полное обследование самолета.

По информации очевидцев, в самолет угодила молния во время захода на посадку в Челябинске. В это время в городе бушевала сильная гроза и ливень.

Известно, что самолет совершил штатную посадку. Никто не пострадал. Однако вылет обратно в Анталью пришлось задержать уже более, чем на 13 часов.