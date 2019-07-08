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08.07.2019,  
09:24
Текст:  Татьяна Воробьева

Шесть тысяч АК-74М последней модификации поступили в ЦВО

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости Фото: Сергей Аверин/РИА Новости
Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Партия из шести тысяч автоматов Калашникова АК-74М последней модификации поступила по гособоронзаказу на вооружение Центрального военного округа, сообщил врио начальника службы ракетно-артиллерийского вооружения Михаил Кузин.

Фото: U.S. Air Force / Staff Sgt. Levi Riendeau / wikimedia.org
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Новое оружие получат общевойсковые и разведывательные подразделения. Автоматы калибра 5,45 мм с комплектом модернизации "Обвес" оснащены планкой Пикатинни. Эта система рельсового крепления (кронштейн) позволяет установить на стрелковое оружие различное навесное оборудование - дневные и ночные прицелы, лазерные целеуказатели, фонари.

АК-74М имеют регулируемый по длине приклад для удобства стрельбы, усовершенствованные магазины из полупрозрачного полимерного материала (что дает возможность визуально контролировать расход боеприпасов). От предшественника модернизированному "стволу" в наследство досталась возможность применения штык-ножа или подствольного гранатомета.

Так как автоматы предназначены для разведчиков, они дополнительно оснащены и универсальным приспособлением для бесшумной стрельбы.

Как подчеркнул подполковник Кузин, за счет модернизации в полтора раза повышается эффективность применения оружия по критерию "частота поражения" на дальности до 300 метров.

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