Reuters: В Венесуэле два НПЗ остановлены из-за блэкаута

В Венесуэле в ночь на воскресенье два нефтеперерабатывающих завода в штате Фалькон были вынуждены прекратить работу из-за проблем с подачей электричества. Речь идет о крупнейших НПЗ Amuay и Cardon.

Такую информацию распространило агентство Reuters, ссылаясь на свои источники. Без электричества остались не только заводы, но и ближайшие населенные пункты, пишет ТАСС.

Напомним, в марте сбой на ГЭС привел к самому масштабному блэкауту в истории Венесуэлы. Тогда без света остались столица и большинство штатов. По данным боливарианского правительства, причиной стала диверсия.