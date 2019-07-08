Как в Полтаве отметили 310-летие знаменитой битвы

Сегодня 310 лет Полтавской битве - генеральному сражению Северной войны. В нем русская армия, ведомая Петром I, разгромила шведские войска Карла XII. В Полтаве дату отметили еще 27 июня - по-старому стилю. И по новым традициям.

Традиции теперь таковы, что из-за известных событий между нашими странами о России, русских солдатах и Петре I здесь стараются не упоминать. Это довольно сложно, но - получается. В основном, речь идет про "участие Украины в европейском военном конфликте в начале ХVІІІ столетия". Так сказано на официальном сайте музея-заповедника "Поле Полтавской битвы".



В отделе культуры Полтавской городской рады, куда позвонил корреспондент "Родины", посоветовали ознакомиться с пресс-релизом, помещенным на портале "Полтава туристична".

"По случаю юбилейной даты годовщины баталии и событий, связанных с военно-политическим выступлением гетмана Украины Ивана Мазепы против московского ига и заключением украинско-шведского союза во время Великой Северной войны, в Музее истории Полтавской битвы состоялось культурно-просветительское мероприятие".

Что за мероприятие?

- Мы представили новинки в экспозиции, например, макет казака-сердюка (пехотинца - прим. "Родины"). У нас есть макет русского артиллериста, шведского воина, а в этом году появился новый, - рассказала корреспонденту "Родины" по телефону директор государственного историко-культурного заповедника "Поле Полтавской битвы" Наталья Билан.

Еще, сообщила она, были представлены обновленные карты и фильм в формате 3D. Но подробнее пообщаться с директором не пришлось.

- Не люблю давать телефонные комментарии. Понимаю, что вы далеко, но поймите и меня, - сказала она.

На последний вопрос - был ли на 310-летии кто-то из России, заметила: "Вы же знаете сегодняшнюю обстановку".

Да, конечно. Она такова, что на поле Полтавской битвы сейчас главные действующие лица - Иван Мазепа, некогда один из любимцев Петра I и его поверенный и приближенный, а потом предавший; костюмированное шведское войско; само-собой - казаки, большинство из которых не перешло с Мазепой на сторону шведов, а все-таки осталось верным Петру.

А еще было возложение венков к шведской могиле. Кстати, адрес музея "Полтавская битва" - улица Шведская Могила, 32. Возможно, цветы были и у могилы русских воинов, но такого фото на сайте "Полтава туристична" нет.

Вообще жителям Полтавы и музею надо сказать спасибо, что памятники и на могиле русских солдат, и на месте отдыха Петра, и монумент Славы с двуглавым орлом вообще сохраняются, хотя их не раз предлагали демонтировать или видоизменить, обливали краской…

Их важно сберечь. Ведь Полтавская битва для нас больше, чем просто сражение из учебника истории, откуда известно, что так был положен конец господству Швеции в Европе; что здесь, среди тучных хлебных полей и уютных хат-мазанок, куда дошла армия шведов, Россия навсегда укрепилась на Балтике.

Полтавская битва вдохновила классиков на великие произведения и повлияла на русский язык.

Примерно всем понятно, что означает выражение "как швед под Полтавой", примерно все читали пушкинскую "Полтаву". Кстати, в апреле было 190 лет как ее впервые опубликовали. Пушкин еще отзывался о поэме: "Она - самая зрелая из всех моих стихотворных повестей".

И если про Бородинское сражение главные слова сказал Михаил Лермонтов:

Изведал враг в тот день немало,

Что значит русский бой удалый,

Наш рукопашный бой!



То про Полтаву все сформулировал Александр Пушкин:

Но близок, близок миг победы.

Ура! мы ломим; гнутся шведы.

О славный час! о славный вид!..



Известные всем строки. И что важно - их уже не переписать.