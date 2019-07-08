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8 июля 2019 г. 14:34
Общество
Текст: Артем Локалов

"Вы же знаете обстановку…"

Как в Полтаве отметили 310-летие знаменитой битвы
Сегодня 310 лет Полтавской битве - генеральному сражению Северной войны. В нем русская армия, ведомая Петром I, разгромила шведские войска Карла XII. В Полтаве дату отметили еще 27 июня - по-старому стилю. И по новым традициям.
В Полтаве отметили 310-летие знаменитой битвы. Фото: tourism.poltava.ua
В Полтаве отметили 310-летие знаменитой битвы. Фото: tourism.poltava.ua

Традиции теперь таковы, что из-за известных событий между нашими странами о России, русских солдатах и Петре I здесь стараются не упоминать. Это довольно сложно, но - получается. В основном, речь идет про "участие Украины в европейском военном конфликте в начале ХVІІІ столетия". Так сказано на официальном сайте музея-заповедника "Поле Полтавской битвы".

В отделе культуры Полтавской городской рады, куда позвонил корреспондент "Родины", посоветовали ознакомиться с пресс-релизом, помещенным на портале "Полтава туристична".

"По случаю юбилейной даты годовщины баталии и событий, связанных с военно-политическим выступлением гетмана Украины Ивана Мазепы против московского ига и заключением украинско-шведского союза во время Великой Северной войны, в Музее истории Полтавской битвы состоялось культурно-просветительское мероприятие".

Музей-заповедник "Поле Полтавской битвы" / Чуваев Николай / wikipedia.org

Что за мероприятие?

- Мы представили новинки в экспозиции, например, макет казака-сердюка (пехотинца - прим. "Родины"). У нас есть макет русского артиллериста, шведского воина, а в этом году появился новый, - рассказала корреспонденту "Родины" по телефону директор государственного историко-культурного заповедника "Поле Полтавской битвы" Наталья Билан.

Фото: Государственный Исторический Музей
Тест "Родины": Причуды Петра I. Что вы о них знаете?

Еще, сообщила она, были представлены обновленные карты и фильм в формате 3D. Но подробнее пообщаться с директором не пришлось.

- Не люблю давать телефонные комментарии. Понимаю, что вы далеко, но поймите и меня, - сказала она.

На последний вопрос - был ли на 310-летии кто-то из России, заметила: "Вы же знаете сегодняшнюю обстановку".

Да, конечно. Она такова, что на поле Полтавской битвы сейчас главные действующие лица - Иван Мазепа, некогда один из любимцев Петра I и его поверенный и приближенный, а потом предавший; костюмированное шведское войско; само-собой - казаки, большинство из которых не перешло с Мазепой на сторону шведов, а все-таки осталось верным Петру.

А. Е. Коцебу. "Полтавская победа".

А еще было возложение венков к шведской могиле. Кстати, адрес музея "Полтавская битва" - улица Шведская Могила, 32. Возможно, цветы были и у могилы русских воинов, но такого фото на сайте "Полтава туристична" нет.

Вообще жителям Полтавы и музею надо сказать спасибо, что памятники и на могиле русских солдат, и на месте отдыха Петра, и монумент Славы с двуглавым орлом вообще сохраняются, хотя их не раз предлагали демонтировать или видоизменить, обливали краской…

Фото: wikimedia.org
Почему в Полтаве неуважительно относятся к памятникам

Их важно сберечь. Ведь Полтавская битва для нас больше, чем просто сражение из учебника истории, откуда известно, что так был положен конец господству Швеции в Европе; что здесь, среди тучных хлебных полей и уютных хат-мазанок, куда дошла армия шведов, Россия навсегда укрепилась на Балтике.

Полтавская битва вдохновила классиков на великие произведения и повлияла на русский язык.

Примерно всем понятно, что означает выражение "как швед под Полтавой", примерно все читали пушкинскую "Полтаву". Кстати, в апреле было 190 лет как ее впервые опубликовали. Пушкин еще отзывался о поэме: "Она - самая зрелая из всех моих стихотворных повестей".

И если про Бородинское сражение главные слова сказал Михаил Лермонтов:

Изведал враг в тот день немало,
Что значит русский бой удалый,
Наш рукопашный бой!

То про Полтаву все сформулировал Александр Пушкин:

Но близок, близок миг победы.
Ура! мы ломим; гнутся шведы.
О славный час! о славный вид!..

Известные всем строки. И что важно - их уже не переписать.

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