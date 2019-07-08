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08.07.2019,  
09:50
Текст:  Антон Валагин

Швейцарская пилотажная группа промахнулась мимо шоу

Швейцарская пилотажная группа Patrouille Suisse стала героем досадного инцидента. Собираясь выступить 6 июля в небе над Лангенбрюком в честь 100-летия со дня смерти пионера швейцарской авиации Оскара Бидера, пилоты отклонились от маршрута на шесть километров и пролетели над фестивалем йодля в Мюмлисвиле.

- Причиной ошибки стали прискорбные обстоятельства, - приводит The Avionist слова представителя ВВС страны. При подходе к Лангенбрюку старший группы заметил скопление людей и яркие палатки в центре соседнего Мюмлисвиля, где проходил 31-й фестиваль йодля северо-западной Швейцарии. Впридачу к музыке его гости получили незапланированное воздушное шоу, а вот поклониики Оскара Бидера остались ни с чем. Отработав программу, пилоты вернулись на аэродром, где и узнали о своей ошибке.

Patrouille Suisse летает на старых американских истребителях F-5E Tiger, не оборудованных GPS-навигацией. Шоу было организовано по схеме VFR (визуальные правила полета): с использованием карты, часов и ориентиров на земле. А наземной команды, корректирующей действия летчиков, попросту не было.

В марте 2019 года голландский военный суд вынес вердикт по поводу столкновения двух самолетов Patrouille Suisse в июле 2016 года на севере Нидерландов. Причиной аварии стала "потеря визуального контакта пилотом истребителя", решили судьи. После столкновения один из F-5 упал в пруд, его пилот катапультировался и приземлился в теплицу. Второй самолет благополучно совершил посадку на аэродроме.

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